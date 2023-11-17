В Криму пролунали вибухи: Міноборони РФ стверджує про знищення українських "Нептунів" (фото)

Окупаційна адміністрація півострова підтвердила інформацію про нові вибухи та зазначила, що в регіоні активно працюють системи ППО. Мешканці повідомляють про активізацію ворожої авіації.

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У центрі Севастополя вранці 17 листопада пролунали потужні вибухи та піднявсяся "якийсь дим". Про це пишуть місцеві жителі під час повітряної тривоги, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Про вибухи в Криму першими повідомили жителі Севастополя близько 7:47 за місцевим часом. Вони чули гучні вибухи, які були схожі на пуски реактивних бомбометів, в центральній частині міста, після чого було чутно ще один, але слабший вибух. У небі кружляли гелікоптери.

Telegram-канал "Крымский ветер" - про вибухи в Севатополі

Подробиці про вибухи в Севастополі

Окупаційна влада прокоментувала ситуацію, заявивши, що в Севастополі працює система протиповітряної оборони. За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, у водній області, над північним меломом збиваються дві повітряні цілі.

"Згідно з інформацією рятувальної служби Севастополя, на даний момент не зафіксовано жодного інфраструктурного ушкодження", — написав він.

На вибухи в Криму вже відреагувало Міністерство оборони Росії. Там заявили, що 17 листопада о 10:40 за московським часом було "придушено спробою режиму Києва здійснити теракти".

Російське Міноборони заявило, що дві ракети "Нептун" збито системами протиповітряної оборони над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Нагадаємо, 10 листопада в Криму пролунали вибухи, внаслідок атаки там було пошкоджено нафтобазу.

9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські розвідники проводитимуть нові спецоперації в тимчасово захопленому Криму і анонсував "хвилюючі новини".

Раніше, 8 листопада на тимчасово окупованому українському півострові під час повітряної тривоги над Севастопольською бухтою здійнявся дим, а також зупинився наземний і морський транспорт біля міста.