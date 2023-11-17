Запеклі бої на Донбасі: Костянтинівка залишилася без світла через ЗС РФ, — Міненерго

За даними Міненерго, через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. У Донецькій області залишаються без світла 122 населених пункти.

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Місто Костянтинівка Краматорського району Донецької області залишилося без світла 17 листопада. Причиною цього став обстріл. Через бойові дії та технологічні порушення в Україні без світла залишилися 428 населених пунктів, на Харківщині ворог обстрілом пошкодив будівлю обленерго. Про це повідомило Міністерство енергетики України у Facebook.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено повітряну лінію та знеструмлено Костянтинівку. Всього, за даними Міненерго, у Донецькій області залишаються без світла 122 населених пункти.

Ситуація зі світлом в регіонах України

Станом на 17 листопада ситуація зі світлом в Україні стабільна, масових відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Харківська область

Внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю одного з підрозділів обленерго. Пошкоджені стіни, вибиті вікна. Без постраждалих. Без світла залишаються понад 17,6 тисячі споживачів.

Херсонська область

Внаслідок обстрілу у місті Херсон знеструмлено понад 28 тисяч споживачів. Також залишаються знеструмленими понад 700 абонентів після підтоплення. Через обстріл без світла залишилися майже 3 тисячі споживачів в області.

Дніпропетровська область

З технічних причин відключалися 6 повітряних ліній. Без світла залишалися понад 13 тисяч абонентів. Залишаються відключеними понад 1 тисяча споживачів. Загалом за добу енергетики повернули світло для 14,6 тисяч споживачів.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що РФ накопичує ракети і готується до ударів по енергетиці. На думку президента, опалювальний сезон для українців буде непростим, але протиповітряна оборона країни "перебуває в кращому становищі", ніж минулої зими.

Крім того, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ підвищує градус перед можливими обстрілами енергетики. За її словами, зараз відстежується активність на аеродромах стратегічної авіації противника.