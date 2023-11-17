Ожесточенные бои на Донбассе: Константиновка осталась без света из-за ВС РФ, — Минэнерго

По данным Минэнерго, из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои. В Донецкой области остаются без света 122 населенных пункта.

Related video

Город Константиновка Краматорского района Донецкой области остался без света 17 ноября. Причиной этого стал обстрел. Из-за боевых действий и технологических нарушений в Украине без света остались 428 населенных пунктов, на Харьковщине враг обстрелом повредил здание облэнерго. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Facebook.

Отмечается, что в результате обстрела была повреждена воздушная линия и обесточена Константиновка. Всего, по данным Минэнерго, в Донецкой области остаются без света 122 населенных пункта.

Ситуация со светом в регионах Украины

По состоянию на 17 ноября ситуация со светом в Украине стабильная, массовых отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Харьковская область

В результате обстрела было повреждено админздание одного из подразделений облэнерго. Повреждены стены, выбиты окна. Без пострадавших. Без света остаются более 17,6 тысячи потребителей.

Херсонская область

В результате обстрела в городе Херсон обесточены более 28 тысяч потребителей. Также остаются обесточенными более 700 абонентов после подтопления. Из-за обстрела без света остались почти 3 тысячи потребителей в области.

Днепропетровская область

По техническим причинам отключались 6 воздушных линий. Без света оставались более 13 тысяч абонентов. Остаются отключенными более 1 тысячи потребителей. Всего за сутки энергетики вернули свет для 14,6 тысяч потребителей.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что РФ накапливает ракеты и готовится к ударам по энергетике. По мнению президента, отопительный сезон для украинцев будет непростым, но противовоздушная оборона страны "находится в лучшем положении", чем прошлой зимой.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ повышает градус перед возможными обстрелами энергетики. По ее словам, сейчас отслеживается активность на аэродромах стратегической авиации противника.