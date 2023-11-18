Україна створює роботів для евакуації поранених бійців з поля бою, — Мінстратегпром (відео)

Як розповіла заступниця міністра Ганна Гвоздяр, окрім різних БПЛА є також маса інших наземних рішень, над якими зараз ведеться робота. Дронів можна залучати до вирішення великої кількості завдань.

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України займається створенням робота для евакуації поранених солдатів з поля бою. Про це повідомила заступниця глави відомства Ганна Гвоздяр в інтерв'ю"Радіо Свобода".

За її словами, Україна має бути більш розвинена в технологічному плані, ніж Росія. Ба більше, окрім різних БПЛА є також маса інших наземних рішень, над якими зараз ведеться робота. Дронів можна залучати до вирішення великої кількості завдань: підвезення боєприпасів або продовольства.

Крім того, як заявила Гвоздяр, триває робота над роботом для евакуації з поля бою солдата, який отримав поранення.

"Ми зараз шукаємо роботизоване рішення, в рамках якого робот міг би хоча б на не дуже велику дистанцію евакуювати пораненого, витягти його з-під шквального вогню, таким чином врятувати медиків", — сказала Гвоздяр.

Вона зазначила, що медики, коли намагаються евакуювати пораненого, наражають на небезпеку своє життя. Тому, як припустила чиновниця, роботи з часом стануть незамінними помічниками військовослужбовців на полі бою.

"Який у цьому безумовний плюс: там, де немає людини на фронті, і щось виконує своє завдання, людина не може постраждати", — підкреслила заступник міністра.

Ганна Гвоздяр про роботів і дрони на фронті

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" передасть військовим сотні дронів до кінця року. Із серпня "Укроборонпром" збільшив поставки БПЛА для фронту в сотні разів, а зараз випускає як невеликі FPV-дрони, так і апарати з високою дальністю польоту.