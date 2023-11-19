"З мобілізацією буде складно, але це необхідно": Подоляк прокоментував наявні проблеми (відео)

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що військові мають говорити про проблеми з мобілізацією в Україні.

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В ефірі телемарафону Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України, заявив про те, що військові повинні пояснювати людям, у який спосіб триває набір до ЗСУ і давати чітку аргументацію процесу мобілізації.

"Має бути чітке розуміння, чи є там є труднощі. Ми говоримо, що з мобілізацією все нормально, нам не потрібні додатково люди. А після цього виявляється, що на вулицях когось зупиняють, забирають і відвозять у ТЦК. Військові мають пояснювати, що буде складно і з мобілізацією буде складно, але це необхідно. Військові мають давати аргументацію, не пафосну аргументацію, що зрозуміло, що потрібно захищати країну, а пояснювати, що буде навчання, буде забезпечення амуніцією. Мають інакше спілкуватися з тими чи іншими соціальними групами", — заявив Подоляк в ефірі телемарафону.

Фокус уже писав про те, чи можна проігнорувати повістку, яку вручив представник ЖЕКу. У деяких містах повістки навмисно прикріплюють до паперових платіжок за комунальні послуги. За словами адвоката Андрія Межирицького, ТЦК можуть їх передавати ЖЕКу з вимогою вручити військовозобов'язаній особі. За словами адвоката, такий спосіб оповіщення військовозобов'язаних не несе жодних наслідків, адже таку повістку не можна вважати врученою.

Також Фокус писав про те, призов яких військовозобов'язаних у пріоритеті в Україні. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, у лавах ЗСУ необхідні не просто люди з вулиці, у яких немає мотивації боротися, адже це матиме наслідки в майбутньому.

Нагадуємо, що начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, що ЗСУ "посунули" окупантів у Херсонській області на 3-8 кілометрів від Дніпра, як уже писав Фокус .