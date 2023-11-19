Ядерне стримування: Франція випробувала балістичну ракету великої дальності

Міноборони Франції заявило, що підтримання експлуатаційної надійності ядерної зброї необхідне з огляду на міжнародну обстановку.

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Міністерство оборони Франції в неділю, 19 листопада, повідомило про успішне випробування балістичної ракети великої дальності M51.3, підвищивши довіру до можливостей ядерного стримування Франції. Про це пише агентство Reuters.

Ракета, що не несе ядерної боєголовки, була запущена з полігону французької армії Біскаросс на південному заході країни і приземлилася в Північній Атлантиці, "за сотні кілометрів від будь-якої берегової лінії". Інших подробиць випробування в міністерстві не повідомили.

"Цей випробувальний запуск дав змогу підтвердити значне вдосконалення ракети, яке сприятиме зміцненню довіри до можливостей ядерного стримування Франції в найближчі десятиліття", — ідеться в заяві Міноборони Франції.

Міноборони також наголосило, що підтримання експлуатаційної надійності ядерної зброї Франції необхідне з огляду на міжнародну обстановку.

Ракета M51.3 являє собою модернізовану версію M51, триступеневої стратегічної балістичної ракети типу "море-земля", призначеної для запуску з підводних човнів ВМС Франції. Вперше М51 пройшла випробування з наземної бази 2006 року, а з підводного човна — 2010 року, в рік її введення в дію.

Нова ракета M51.3, яка, як очікується, надійде на озброєння приблизно 2025 року, розроблена аерокосмічною фірмою ArianeGroup, спільним підприємством Airbus, і французькою оборонною групою Safran.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року президент РФ Володимир Путін погрожував Заходу, що він буде готовий використовувати ядерну зброю для захисту Росії. За твердженнями творців, ракета "Авангард" не має ні аналогів, ні засобів протидії в усьому світі.

Раніше Фокус писав, як гіперзвукова зброя змінює світ . США досліджували гіперзвукові можливості ще в 1960-х роках, а потім ці дані описували в наукових журналах. За даними ЗМІ, цими даними скористалися китайці для власних робіт.