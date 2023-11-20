ЗСУ просунулися біля Бахмута і в Запорізькій області: росіяни це заперечують, — ISW (карти)

Сили оборони продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 19 листопада. Незначне просування зафіксували в районі Новопрокопівки, яка розташована за 3 кілометри від Роботиного.

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Геолоковані дані, опубліковані 19 листопада, свідчать, що Сили оборони України атакували та просунулися на південь від селища Шуми (23 км від Бахмута і 9 км на північний захід від Горлівки). Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" від 19 листопада.

Міноборони РФ, зі свого боку, заявило, що ЗСУ вели марні атаки під Шумами.

Інші російські джерела стверджують, що 19 листопада ЗС РФ вибили ЗСУ з позицій на північний захід від Горлівки (25 км від Бахмута).

Карта аналітиків DeepState: Шуми, де, як повідомляють в ISW, ЗСУ домоглися просування

Російські "військкори" стверджують, що підрозділи російського 3-го мотострілецького батальйону (132-а мотострілецька бригада, 1-й армійський корпус т. зв. "ДНР") витіснили Сили оборони України з позицій на териконі біля шахти ім. Гагаріна на північний захід від Горлівки після того, як українські атаки 18 і 19 листопада не увінчалися успіхом.

За даними ще одного російського джерела, окупаційне угруповання ЗС РФ зайняло незазначені позиції на териконі, при цьому Сили оборони утримують територію біля західного схилу.

Верхня частина терикона — спірна "сіра зона", знову ж таки, за відомостями джерел РФ.

Невелике просування в Запорізькій області

Аналітики зазначають, що ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 19 листопада і домоглися невеликих успіхів. Незначне просування ЗСУ зафіксували в районі Новопрокопівки (3 км від Роботиного) і Рівного (8 км від Роботиного).

Карта бойових дій у Бахмуті

Повідомляється, що ЗСУ проводили атаки поблизу Роботиного, Вербового (10 км від Роботиного) і Копані (5 км від Роботиного).

Погана погода і недостатня видимість перешкоджають наступальним діям на заході Запорізької області, стверджують джерела РФ.

Карта бойових дій Запорізької області

Повідомляється, що 19 листопада відбулося і незначне просування російських військ на заході Запорізької області.

Російські "військкори" стверджують, що ЗС РФ відбили ділянку траси Оріхів-Пологи-Більмак під час контратаки біля Новофедорівки (14 км від Роботиного), але аналітики ISW не знайшли підтверджень цьому.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська марно атакували в районі Роботиного, Новопрокопівки й на захід від Вербового.

Нагадаємо, що ЗСУ проводять контратаки в районі Авдіївки й домоглися певного просування.

Також повідомлялося, з посиланням на російські джерела, що ЗС РФ уперше застосували керовані касетні авіабомби в Донецькій області в районі Старомайорського.