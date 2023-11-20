У Росії оголосили в розшук голову військової адміністрації Києва, — росЗМІ (фото)

За інформацією російських ЗМІ, колишнього командувача сухопутних військ України раніше заочно звинуватили в обстрілах "ДНР" і "ЛНР" внаслідок яких начебто постраждало 180 осіб.

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У Росії оголосили у федеральний розшук теперішнього голову Київської військової адміністрації Сергія Попко. Про це повідомило російське медіа "Верстка".

Видання зазначає, що його розшукують за статтею Кримінального кодексу, однак у російському МВС не уточнюють, за якою саме.

Фото: Видання "Верстка"

Власне, з 2016 до 2019 року Попко був командувачем сухопутних військ України. Як пишуть російські ЗМІ, у серпні його заочно звинуватили у "злочинах на Донбасі", а саме обстрілах "ДНР" і "ЛНР" з березня 2016-го до серпня 2019-го.

Зазначається, що від дій командувача начебто постраждало понад 180 осіб та було пошкоджено 370 об’єктів інфраструктури Донбасу.

Розшуки у Росії

У вересні російські правоохоронні органи оголосили у розшук українських генералів Віктора Ніколюка та генерала Михайла Драпатого. Їх також звинувачують в обстрілах "ДНР" та "ЛНР". Як пишуть російські ЗМІ, внаслідок їхніх дій начебто загинули та було поранені понад 150 осіб.

У травні у Росії оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана. Ймовірно, що причиною такого рішення стало видача прокурором ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна. Окрім того, вже через декілька місяців, у липні, було оголошено у розшук суддю МКС Томоко Акане.

Варто зазначити, що також російське МВС оголошувало у розшук колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та співачку Сусану Джамаладінову, відому як "Джамала".