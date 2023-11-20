В России объявили в розыск главу военной администрации Киева, — росСМИ (фото)

По информации российских СМИ, бывшего командующего сухопутных войск Украины ранее заочно обвинили в обстрелах "ДНР" и "ЛНР" в результате которых якобы пострадало 180 человек.

Related video

В России объявили в федеральный розыск нынешнего главу Киевской военной администрации Сергея Попко. Об этом сообщило российское медиа "Верстка".

Издание отмечает, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако в российском МВД не уточняют, по какой именно.

Фото: Издание "Верстка"

Собственно, с 2016 по 2019 год Попко был командующим сухопутных войск Украины. Как пишут российские СМИ, в августе его заочно обвинили в "преступлениях на Донбассе", а именно обстрелах "ДНР" и "ЛНР" с марта 2016-го по август 2019-го.

Отмечается, что от действий командующего якобы пострадало более 180 человек и было повреждено 370 объектов инфраструктуры Донбасса.

Розыск в России

В сентябре российские правоохранительные органы объявили в розыск украинских генералов Виктора Николюка и генерала Михаила Драпатого. Их также обвиняют в обстрелах "ДНР" и "ЛНР". Как пишут российские СМИ, в результате их действий якобы погибли и были ранены более 150 человек.

В мае в России объявили в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Вероятно, что причиной такого решения стала выдача прокурором ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Кроме того, уже через несколько месяцев, в июле, была объявлена в розыск судья МУС Томоко Акане.

Стоит отметить, что также российское МВД объявляло в розыск бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича и певицу Сусану Джамаладинову, известную как "Джамала".