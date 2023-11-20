Перша велика спецоперація: країни НАТО готуються очистити Чорне море від мін, — Bloomberg

22 листопада в Анкарі відбудеться зустріч заступників міністрів оборони, де буде узгоджено основні деталі об'єднаних зусиль, зазначили джерела у спілкуванні з журналістами.

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Деякі країни з НАТО готуються провести спецоперацію з очищення Чорного моря від мін, кількість яких через війну в Україні регулярно збільшується. Про це повідомляє Bloomberg 20 листопада.

Зазначається, що Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до угоди, яка передбачає створення спільних сил для знешкодження мін, що потрапляють в їхню акваторію Чорного моря. 22 листопада в Анкарі відбудеться зустріч заступників міністрів оборони трьох країн, де вони остаточно обговорять деталі.

Анонімні джерела, які й поділилися цією інформацією, не мають даних, чи буде того ж дня підписано угоду.

У Міністерствах оборони Туреччини, Румунії та Болгарії офіційно не коментували ймовірність тристороннього співробітництва.

"У разі досягнення домовленості мінні тральщики не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників відтоді, як президент Володимир Путін віддав наказ про початок війни в Україні в лютому 2022 року", — ідеться в повідомленні.

До слова, у виданні зазначили, що напередодні головком ВМС Туреччини адмірал Еркюмент Татліоглу виступив проти того, щоб у Чорному морі були присутні військово-морські сили інших членів НАТО, зокрема й США. В Анкарі вважають, що це лише посилило б напруженість у регіоні.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що організація Handicap International назвала місце України у списку жертв протипіхотних мін. Зазначається, що особливо широко використовували протипіхотні міни збройні сили Росії та М'янми, а загалом вибуховими пристроями забруднені 85 країн і п'ять територій.