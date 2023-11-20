Первая крупная спецоперация: страны НАТО готовятся очистить Черное море от мин, — Bloomberg

22 ноября в Анкаре состоится встреча замминистров обороны, где будут согласованы основные детали объединенных усилий, отметили источники в общении с журналистами.

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Некоторые страны из НАТО готовятся провести спецоперацию по очистке Черного моря от мин, количество которых из-за войны в Украине регулярно увеличивается. Об этом сообщает Bloomberg 20 ноября.

Отмечается, что Турция, Румыния и Болгария близки к соглашению, которое подразумевает создание совместных сил для обезвреживания мин, попадающих в их акваторию Черного моря. 22 ноября в Анкаре состоится встреча заместителей министров обороны трех стран, где они окончательно обсудят детали.

Анонимные источники, которые и поделились этой информацией, не располагают данными, будет ли в тот же день подписано соглашение.

В Министерствах обороны Турции, Румынии и Болгарии официально не комментировали вероятность трехстороннего сотрудничества.

"В случае достижения договоренности минные тральщики не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как президент Владимир Путин отдал приказ о начале войны на Украине в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

К слову, в издании отметили, что накануне главком ВМС Турции адмирал Эркюмент Татлиоглу выступил против того, чтобы в Черном море присутствовали военно-морские силы других членов НАТО, в том числе и США. В Анкаре считают, что это лишь усилило бы напряженность в регионе.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что организация Handicap International назвала место Украины в списке жертв противопехотных мин. Отмечается, что особенно широко использовали противопехотные мины вооруженные силы России и Мьянмы, а в целом взрывными устройствами загрязнены 85 стран и пять территорий.