Мігранти мерзнуть не зі своєї волі: РФ веде гібридну війну проти Фінляндії, — ISW

За оцінками аналітиків, досить малоймовірно, що мігранти хочуть залишатися на фінському кордоні за мінусової температури за власним бажанням. Судячи з усього, влада РФ має до цього стосунок.

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Російське керівництво, судячи з усього, пускає в дію "відому тактику гібридної війни", щоб спровокувати міграційну кризу на кордоні з Фінляндією. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) у зведенні від 20 листопада.

Представники аналітичного центру, який базується у Вашингтоні, упродовж кількох днів повідомляли про те, що Фінляндія закрила чотири пропускні пункти на своєму південно-східному кордоні з РФ.

Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що з вересня біля кордону перебувають приблизно 300 прохачів притулку: здебільшого вихідців з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії.

За два тижні з 7 по 14 листопада відбулося 89 перетинів кордону з боку мігрантів, тобто значно більше, якщо порівнювати з періодом із середини липня до 12 листопада, коли було понад 91 випадок.

Десятки мігрантів прибули на закриті фінські КПП Нуйямаа і Ваалімаа минулої суботи й грілися біля багаття за мінусової температури. З цієї причини офіційні Гельсінкі говорять про ймовірність закриття всього кордону з РФ.

За словами прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, є ознаки того, що "іноземна влада або інші суб'єкти" зіграли свою роль у наданні допомоги людям у незаконному перетині кордону.

Водночас, за оцінками ISW, видається малоймовірним, що мігранти продовжать залишатися на фінському кордоні в мінусових погодних умовах "за власним бажанням".

Імовірно, якимось чином влада РФ має до цього стосунок, зазначили в ISW.

Нагадаємо, що через наплив мігрантів із РФ влада Фінляндії направила до кордону військових і будує укріплення.

Також повідомлялося, що у Фінляндії вирішили направити Україні військову підтримку на €100 млн.