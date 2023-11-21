Мобілізація в Україні: у ДПСУ пояснили, як військовим виїхати за кордон

Дозволити військовослужбовцю провести відпустку за кордоном може його керівництво. Відповідне рішення прописується у військовому квитку, розповіли в ДПСУ.

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Українські військові можуть виїжджати за кордон під час відпустки. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, які документи військовослужбовці повинні мати з собою.

"Військовослужбовець, коли звертається за наданням йому відпустки, має також зазначити про її проведення за межами України", — сказав Андрій Демченко.

З якими документами випускають військовослужбовців за кордон у відпустку

Зі слів Андрія Демченка, чоловіки повинні мати посвідчення військовослужбовця, документ, який посвідчує проходження військової служби. Крім цього, потрібно мати відпускний квиток, у якому зазначено місце перебування за межами держави. Він наголосив, що якщо військове керівництво надає можливість проведення відпустки військового за кордоном, то це прописується у військовому квитку.

На кордоні інспектори Державної прикордонної служби перевірять, чи дійсно особа є військовослужбовцем та чи надана їй керівництвом можливість перебувати за кордоном під час відпустки.

"І на підставі цих документів пропускають", — наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник розповіли, що військовим, які відправляються у відпустку, видають відпускний квиток. Військовослужбовець повинен стати на облік, коли прибуде до місця проведення відпустки, та знятися з нього — наприкінці відпустки.

Раніше повідомлялося, що для звільнення з військової служби під час воєнного стану, військовослужбовцю потрібно подати рапорт командиру військової частини, в якому потрібно вказати відповідні підстави та додати необхідні документи для підтвердження цих причин.