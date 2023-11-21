"Наступають на ті ж граблі": офіцер ЗСУ розповів про штурми й оборону Авдіївки (відео)

За словами офіцера Сергія Цехоцького, ЗС РФ на Авдіївському напрямку ведуть штурми. Однак Сили оборони України не збираються відступати.

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На Авдіївському напрямку ворог здійснює постійні штурми малими групами піхоти, однак зазнає втрат особового складу. ЗСУ не збираються відходити із зайнятих позицій. Про це 21 листопада заявив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, Збройні сили Російської Федерації на Авдіївському напрямку постійно здійснюють штурми позицій Сил оборони. Водночас зазнають великих втрат у живій силі.

"Малі групи піхоти заздалегідь викидають із транспорту, перед цим вони ведуть артобстріл. Ця група знищується, після цього, мабуть, їм кажуть, що попередня група закріпилася, і йде наступна група, її теж знищують. І так це весь час проходить. Коли постійно ворог втрачає особовий склад, як можна знову на ці ж граблі наступати? А вони так діють", — розповів Цехоцький.

Авдіївський плацдарм йому нагадує Другу світову війну: "Була в Сталіна задумка в одній ділянці, коли там загинули приблизно 800 тисяч осіб, і армія зайшла в це місце тоді, коли німці відійшли. Те саме вони роблять тут, але ми не збираємося відходити. Немає ні таких задач, ні намірів, ні бажань ні в кого. Тому всі їхні потуги розбиваються об стіну нашого захисту".

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Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 21 листопада 2023 року, на Авдіївському напрямку ЗС РФ не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони завдають ворогу значних втрат. Противник вів безуспішні наступальні дії східніше за Новобахмутівку, Степове, Авдіївку та Первомайське Донецької області, де ЗСУ відбили 10 атак.

Нагадаємо, 16 листопада Фокус писав, що в Міністерстві оборони Великої Британії пояснили, навіщо РФ Авдіївка. В оборонному відомстві зазначили, що російські військові намагаються оточити місто.