"Злітаються Іли": аналітик назвав логістичну базу для транспортування окупантів (відео)

Минулого року, як заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, можна було бачити, як росіяни постійно проводять передислокацію техніки зі своїх складів у напрямку українського кордону.

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Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звернув увагу на те, що нині практично відсутні фото або відео, які підтверджують транспортування техніки та живої сили у глибині території Росії. Подробиці він повідомив в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Він нагадав, що минулого року можна було бачити, як росіяни постійно проводять передислокацію техніки зі своїх складів у напрямку українського кордону. Наразі спостерігаються не ті масштаби.

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Олександр Мусієнко розповів, що у Ростові-на-Дону функціонує аеропорт окупантів. За його словами, летовище регулярно приймає транспортні літаки Іл-76.

"Везуть, везуть, везуть живу силу", – пояснив фахівець.

Аналітик вважає, що наразі окупанти роблять акцент на те, що зніматимуть техніку зі зберігання, яка ще залишилася. Наступ триває, але бойових машин усе менше, тому загарбники намагаються застосовувати авіацію та велику кількість піхоти.

Наступ військ РФ в районі Авдіївки

Російські окупанти, як зазначив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, все частіше застосовують піхоту. Спочатку, за його словами, росіяни проводять артилерійські обстріли. Згодом вони розпочинають атаки окремими підрозділами. Він зазначив, що бої на Авдіївському напрямку нагадують Другу світову війну.

Нагадаємо, 20 листопада оглядач назвав методи боротьби з модернізованами авіабомбами РФ. Модифікована авіабомба РБК-500 із суббоєприпасами ПТАБ-1М, як зазначив аналітик Олександр Коваленко, навіть у разі протидії здатна влучити у позиції українських захисників.