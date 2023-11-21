"Слетаются Илы": аналитик назвал логистическую базу для транспортировки оккупантов (видео)

В прошлом году, как заявил военный эксперт Александр Мусиенко, можно было видеть, как россияне постоянно проводят передислокацию техники со своих складов в направлении украинской границы.

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Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обратил внимание на то, что сейчас практически отсутствуют фото или видео, подтверждающие транспортировку техники и живой силы в глубине территории России. Подробности он сообщил в эфире телеканала "Ми-Україна".

Он напомнил, что в прошлом году можно было видеть, как россияне постоянно проводят передислокацию техники со своих складов в направлении украинской границы. Сейчас наблюдаются не те масштабы.

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Александр Мусиенко рассказал, что в Ростове-на-Дону функционирует аэропорт оккупантов. По его словам, аэропорт регулярно принимает транспортные самолеты Ил-76.

"Везут, везут, везут живую силу", — пояснил специалист.

Аналитик считает, что сейчас оккупанты делают акцент на то, что будут снимать технику с хранения, которая еще осталась. Наступление продолжается, но боевых машин все меньше, поэтому захватчики пытаются применять авиацию и большое количество пехоты.

Наступление войск РФ в районе Авдеевки

Российские оккупанты, как отметил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, все чаще применяют пехоту. Сначала, по его словам, россияне проводят артиллерийские обстрелы. Впоследствии они начинают атаки отдельными подразделениями. Он отметил, что бои на Авдеевском направлении напоминают Вторую мировую войну.

Напомним, 20 ноября обозреватель назвал методы борьбы с модернизированными авиабомбами РФ. Модифицированная авиабомба РБК-500 с суббоеприпасами ПТАБ-1М, как отметил аналитик Александр Коваленко, даже в случае противодействия способна попасть в позиции украинских защитников.