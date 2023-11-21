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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

"Роблять скид": морпіхи ЗСУ вдарили по позиціях ЗС РФ у Кринках (фото)

Кринки, Херсонська область, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ, бойові дії, дрон
Фото: Скриншот | ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області

На опублікованих кадрах можна помітити, що противник освоївся на позиції, як раптом туди приземлився бойовий снаряд українських захисників. Аналітикам вдалося встановити точне місце розташування.

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Українські військові продовжують боротися з російськими окупантами на фронті та використовують для цього різні методи. Цього разу деякими кадрами з Херсонської області поділився Telegram-канал "Аеронавти" 21 листопада.

На опублікованому кадрі можна побачити, що на одній з ділянок фронту бійці ЗСУ за допомогою дрона скинули на позицію противника бойовий снаряд. Сталося це на напівзруйнованій забудованій ділянці, де оселився противник.

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Бої на лівому березі: бійці ЗСУ полюють на ворожу техніку під Херсоном (відео)
Бої на лівому березі: бійці ЗСУ полюють на ворожу техніку під Херсоном (відео)

У результаті ЗС РФ залишилися з втратами, а Сили оборони вкотре продемонстрували ефективну роботу.

ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області Fullscreen
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
Фото: Скриншот
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області Fullscreen
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
Фото: Скриншот
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області Fullscreen
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
Фото: Скриншот
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області Fullscreen
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
Фото: Скриншот
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області

Аналітикам із CyberBoroshno вдалося встановити точну локацію того, де це сталося. Результатами вони поділилися у своєму Telegram-каналі.

Виявляється, що це лівобережна частина Херсонської області, де в українських військових останнім часом фіксуються певні успіхи.

"Морпіхи роблять скидання на окупантів у Кринках. Працює Марс і його команда. Локація: Кринки, Херсонська обл", — йдеться в повідомленні.

Кринки, Херсонська область, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ, бойові дії, дрон Fullscreen
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
Фото: Telegram
Кринки, Херсонська область, війна РФ проти України, російське вторгнення, ЗС РФ, бойові дії, дрон Fullscreen
ЗСУ завдали чергових втрат противнику на лівому березі Херсонської області
Фото: Telegram

Успіхи ЗСУ в Херсонській області: подробиці

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 20 листопада зазначили, що українські військові продовжують просуватися вперед на лівому березі Херсонської області, і наразі тривають активні бої поруч із населеним пунктом Кринки.

Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов також зазначив, що плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра застали ЗС РФ зненацька.

"Наразі ми бачимо, що через присутність підрозділів Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини в росіян є певна паніка", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що експерт розповів про ситуацію на лівому березі Дніпра. На думку Сергія Грабського, українські сили прагнуть максимально наблизиться до Криму, з якого здійснюється забезпечення ворожих військ.