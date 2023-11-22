Невидима війна: Україна і РФ використовують електромагнітні хвилі для боротьби з дронами, — NYT

За словами журналістів, нові методи електронної боротьби перетворили війну в Україні на "проксі-лабораторію", за якою уважно стежать США, Європа і Китай.

Related video

Україна і Росія активно застосовують дрони в бойових діях один проти одного. Але також війська мають електромагнітну зброю, яка бореться з безпілотниками ворога, за чим уважно слідкують у США та Китаї. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, в Україні вирує битва в невидимому світі електромагнітних хвиль, де радіосигнали використовують для придушення каналів зв'язку з дронамі і військами, визначення місцезнаходження цілей і обману керованої зброї.

"Ця тактика, відома як електронна війна, перетворилася на гру в кішки-мишки між Росією та Україною, непомітно спричиняючи коливання в 21-місячному конфлікті та змушуючи інженерів адаптуватися", — пише видання.

Як розповів старший науковий співробітник Інституту Гудзона Брайан Кларк, електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само, як погода і місцевість. Так, повномасштабне вторгнення РФ — це перший конфлікт між двома великими і розвиненими арміями, які широко використовують методи радіоелектронної боротьби і розвиваються методи в реальному часі.

У матеріалі йдеться, що нові методи електронної боротьби перетворили війну в Україні на "проксі-лабораторію", за якою уважно стежать США, Європа і Китай.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео з випробуванням мельтикоптера-дрононосця. Завдяки мультикоптеру, FPV-дрон із вибухівкою зможе пролетіти на 5 км більше, якщо вірити росіянам. Не виключено, що і в Україні, і в Росії опрацьовують цю концепцію.