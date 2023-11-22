Щоб не дати шансів балістиці: Україна хоче отримати від США радари близької дії, – Politico

Українська сторона заявляє, що цей запит має вирішальне значення для того, аби пережити зиму. Оскільки нові радари можуть забезпечити більше покриття для тих частин країни, які щоденно потерпають від російських ударів.

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Україна прагне отримати від США радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об'єктів. Про це повідомляє Politico.

У матеріалі йдеться, що цей запит пов'язаний із занепокоєнням України щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Російської Федерації.

У виданні зазначають, що радари ближньої дії Sentinel призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотників, літаків, гелікоптерів та інших об'єктів.

Sentinel допоможуть пережити зиму

Українська сторона заявляє, що цей запит має вирішальне значення для того, аби пережити зиму. Оскільки нові радари можуть забезпечити більше покриття для тих частин країни, які щоденно потерпають від російських ударів.

Зокрема, відповідні радари можуть бути використані й для захисту заводів, де Україна планує виробляти власне озброєння.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що якби Україна вчасно отримала і винищувачі F-16, і ракети типу ATACMS, успішність на полі бою українських Сил оборони була б "яскравіше виражена".

Також видання Bloomberg повідомляє, що надання нової допомоги США Україні може бути відкладено до середини грудня або навіть довше. Виникають сумніви в здатності Вашингтона підтримувати безперервне постачання озброєнь, які вважаються критично важливими як для адміністрації Байдена, так і для українського уряду.