Найгірша модифікація МТ-ЛБ у ЗС РФ отримала модернізацію: що змінилось (фото)

Перша версія тягача була без "мангалу" та з погано інтегрованою корабельною гарматою 2М-3. Зараз гармата теж погано інтегрована, проте загалом установка стала трохи стабільнішою.

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Російські окупанти модернізували тягач МТ-ЛБ-2М-3 встановивши на нього корабельну установку. Тепер машину ще більше "допрацювали". Про це повідомляє Forbes.

Пропаганда РФ показала репортаж з Авдіївського напрямку, де російські окупанти вже кілька тижнів ведуть кривавий наступ. Серед іншого були показані МТ-ЛБ з морськими гарматами 2М-3 калібром 25-мм. Ці машини вже світились на фронті, але вони дещо відрізняються. Гармати 2М-3 розташовані на одному рівні з корпусом МТ-ЛБ. Башту інтегрували іншим способом, що є зміною для кустарних модернізацій у ЗС РФ. Також над бойовими модулями встановили "мангал" для захисту від дронів.

"Є відчуття, що від гідравліки 2М-3 відмовилися і перейшли на повністю ручне наведення, оскільки це найпростіше рішення, яке не вимагає трудовитрат, але передбачувано впливає на ефективність стрільби", — зазначив спостерігач Едуард Перов.

Перша версія МТ-ЛБ-2М-3С Фото: скриншот

У першій версії МТ-ЛБ сильно тряслась під час стрільби. Про точність в такому випадку не йдеться, Ймовірно, мета такої машини на полі бою була в тому, щоб вести вогонь на придушування, а не для ураження цілей. Через погану броню МТ-ЛБ не будуть підʼїжджати близько.

Проте схоже, що в нових версіях машини башту дещо вкоротили по висоті, що може трохи стабілізувати машину й зменшити вібрації. Зміни в конструкції не зроблять машину набагато кращою, але на думку автора це свідчить про тенденцію. Як ЗСУ, так і ЗС РФ роблять імпровізовані машини все кращими через неможливість придбати необхідне сучасне озброєння у достатній кількості.

Нагадаємо, 5 вересня ЗМІ писали, що корабельні гармати на російських МТ-ЛБ виявились повним мотлохом.

20 листопада окупанти застосували на полі бою МТ-ЛБ з тротилом як тягач-камікадзе.