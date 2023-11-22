Худшая модификация МТ-ЛБ в ВС РФ получила модернизацию: что изменилось (фото)

Первая версия тягача была без "мангала" и с плохо интегрированной корабельной пушкой 2М-3. Сейчас пушка тоже плохо интегрирована, однако в целом установка стала немного стабильнее.

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Российские оккупанты модернизировали тягач МТ-ЛБ-2М-3 установив на него корабельную установку. Теперь машину еще больше "доработали". Об этом сообщает Forbes.

Пропаганда РФ показала репортаж с Авдеевского направления, где российские оккупанты уже несколько недель ведут кровавое наступление. Среди прочего были показаны МТ-ЛБ с морскими пушками 2М-3 калибром 25-мм. Эти машины уже светились на фронте, но они несколько отличаются. Пушки 2М-3 расположены на одном уровне с корпусом МТ-ЛБ. Башню интегрировали другим способом, что является изменением для кустарных модернизаций в ВС РФ. Также над боевыми модулями установили "мангал" для защиты от дронов.

"Есть ощущение, что от гидравлики 2М-3 отказались и перешли на полностью ручное наведение, поскольку это самое простое решение, которое не требует трудозатрат, но предсказуемо влияет на эффективность стрельбы", — отметил наблюдатель Эдуард Перов.

Первая версия МТ-ЛБ-2М-3С Фото: скриншот

В первой версии МТ-ЛБ сильно тряслась во время стрельбы. О точности в таком случае речь не идет, вероятно, цель такой машины на поле боя была в том, чтобы вести огонь на подавление, а не для поражения целей. Из-за плохой брони МТ-ЛБ не будут подъезжать близко.

Однако похоже, что в новых версиях машины башню несколько укоротили по высоте, что может немного стабилизировать машину и уменьшить вибрации. Изменения в конструкции не сделают машину намного лучше, но по мнению автора это свидетельствует о тенденции. Как ВСУ, так и ВС РФ делают импровизированные машины все лучше из-за невозможности приобрести необходимое современное вооружение в достаточном количестве.

Напомним, 5 сентября СМИ писали, что корабельные пушки на российских МТ-ЛБ оказались полным хламом.

20 ноября оккупанты применили на поле боя МТ-ЛБ с тротилом как тягач-камикадзе.