Автовишка на озброєнні ЗС РФ: росіяни схрестили сільгосптехніку з ПТРК "Корнет" (відео)

Таке "ноу-хау" військовій науці відоме ще з часів Холодної війни. Проте практичність такого рішення у сучасних умовах ведення бойових дій є сумнівною, зазначили експерти.

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Російські окупанти в умовах нестачі спецтехніки вигадують нові рішення, встановлюючи різні види озброєння на всілякі платформи. Так, 19 листопада в соцмережах з'явилося відео нового російського гібрида — цього разу загарбники залучили сільськогосподарську техніку та протитанковий ракетний комплекс.

З моменту повномасштабного вторгнення окупанти були піонерами в установці "мангалів" на бронетехніці, обкладали авіацію автомобільними шинами, малювали літаки на авіабазі в Енгельсі та схрещували різні види озброєння.

Тепер же на території України було помічено групу росіян, яка встановила розрахунок протитанкового комплексу "Корнет" у кошику автовежі. На відео помітно, як підйомник тримає на висоті розрахунок ПТРК, який простежує українську бронетехніку — таким чином кошик є своєрідною точкою огляду.

Західні експерти в коментарях пишуть, що таке рішення може здатися нетрадиційним та унікально "російським". Однак насправді ця концепція бере свій початок у Німеччині часів Холодної війни, хоча динаміка бойових дій у той період була зовсім іншою.

У ті часи платформа з протитанковими ракетами, що височіла над землею, давала значну перевагу, зазначили експерти, оскільки боротися з такими установками було складно через їхнє розташування над місцевістю або верхівками дерев.

Приклади встановлення ПТУР на підйомних щоглах. Джерело: Defence Express

Але за нинішніх умов практичність такої "новинки" залишається під питанням. Річ у тім, що з одного боку може здатися, що це рішення дає перевагу, тому що поле зору оператора ПТРК охоплює набагато більшу площу, порівняно з позицією на землі. Крім того, при стрільбі з висоти виключаються перешкоди та природний камуфляж – кущі, дерева, хвиляста місцевість.

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Однак в умовах сучасної війни, особливо з урахуванням характеру бойових дій в Україні останні півтора року, ризик бути збитим для оператора значно вищий, ніж в епоху холодної війни.

"Широке застосування безпілотних літальних апаратів у сучасних конфліктах фактично розвіяло поняття "туман війни", зробивши "прозорість поля бою" головним чинником", — наголосили експерти.

Поява ударних безпілотників з функцією "вигляд від першої особи" (FPV) дало піхоті засіб, що значно перевищує дальність стрілянини ПТУР. Єдиний захист протитанкового розрахунку полягає в його невидимості та відносної маневреності, які зводяться нанівець при роботі з нерухомою підйомною стрілою, перетворюючи його на легку мету.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України отримали на озброєння ПТРК Akeron MP 5 покоління. При цьому протитанкові комплекси було передано без публічного оголошення з боку Франції.