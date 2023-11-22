"Не потрібно ризикувати": Повітряні сили продовжать оголошувати тривогу при зльотах МіГів

За словами речника командування Повітряних сил української армії Юрія Ігната, оголошення небезпеки продовжиться в разі ракетної атаки, під час роботи тактичної авіації, а також під час застосування ударних безпілотних літальних апаратів і РСЗВ.

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Час дії режиму тривоги в Україні під час зльоту МіГ-31, які здатні нести гіперзвукові ракетні комплекси "Кинджал", змінено не буде. Про це заявив речник командування Повітряних сил української армії Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українському радіо".

"Повітряні сили не отримали вказівок про те, як сповіщати населення в разі зльоту МіГ-31. Іноді інформація є, що МіГ злетів із ракетою, іноді — що без ракети, а іноді такої інформації немає", — сказав він.

Гнат наголосив, що тут не потрібно ризикувати.

Він зазначив, що незмінним залишиться те, що Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) і надалі оголошуватимуть небезпеку в разі ракетної атаки, під час роботи тактичної авіації, а також під час застосування ударних безпілотних літальних апаратів і РСЗВ.

"Не зміниться схема оповіщення населення", — резюмував спікер.

Тривалі сигнали повітряної тривоги

В Україні все частіше лунають тривалі сигнали повітряної тривоги, викликані тривалими польотами російських літаків МіГ-31К. Це негативно позначається на економіці України. На думку військового аналітика Олександра Коваленка, Україна не має можливості знищувати ворожі винищувачі, тому необхідно переглянути реакцію суспільства на їхній зліт. "МіГ-31к — це всього лише одна ракета "Кинджал", яку можуть запускати по території України. Одна ракета на всю територію України. Тобто, вся країна повинна перебувати в режимі економічної паузи через одну ракету", — сказав він.

Зазначимо, 15 листопада президент Зеленський доручив командуванню знайти рішення, щоб злети МіГ-31, носія "Кинджалів", не шкодили українській економіці. При цьому Юрій Ігнат пояснив, що тривоги стали довшими, оскільки росіяни почали дозаправляти винищувачі в повітрі.