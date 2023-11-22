"Втечуть зі зброєю": Герой України Верес негативно ставиться до насильницької мобілізації (відео)

Громадяни, які не встигли втекти від військкома, можуть втекти пізніше, коли опиняться на фронті, вважає командир К-2 Верес. На його думку, щоб такого не було, потрібно навчати людей любити Україну.

Related video

В ЗСУ не зможуть покладатись на військового, який опинився в армії після того, як його силоміць спіймали на вулиці. У такому випадку є загроза, що він просто втече, забравши з собою зброю. Своє ставлення до дій Територіальних центрів комплектування, які займаються мобілізацією військовозобов'язаних, розповів Герой України, командир підрозділу К-2 майор Кирило Верес. Щодо насильницького призову Верес висловився під час інтерв'ю порталу "Суспільне".

Важливо

Мобілізація в Україні: чого чекати військовозобов'язаним у грудні 2023

Герой України зазначив, що він негативно ставиться до ситуацій з військкомами, які описала йому журналістка під час інтерв'ю. Зокрема, ішлось про випадки у Львові, де чоловіків тягнуть до автобусів, щоб відправити до військкомату. На думку Вереса, такі люди можуть втекти, опинившись у підрозділі. При цьому — можуть взяти з собою зброю.

"Мені не потрібен той, хто тут силоміць. По-перше, він там не зміг втекти, то тут візьме зброю і втече через 20 хвилин з цією зброєю або, ще гірше, зброю кине і сам втече. А я на нього буду розраховувати як на воїна", — сказав український офіцер.

Зі слів Вереса, в Україні є проблема — у державі не вчать "змалечку любити країну, любити народ, мову". Між тим він особисто знає, що повинен, як чоловік, "віддати борг цій країні", тому що "ти тут народився і ти маєш право називатися українцем".

Також Герой України відповів громадянам, які пропонують, щоб до армії спершу пішли "діти депутатів". Верес їм запропонував: "Почни з себе, а може потім вони на тебе подивляться і підуть".

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, на початку листопада міністр оборони Рустем Умєров відреагував на проблеми з діяльністю ТЦК, працівники яких час від часу вчиняють насильство над військовозобов'язаними. Згідно з пропозиціями посадовця, людей до лав Сил оборони будуть набирати за допомогою системи рекрутингу. Крім того, запровадять загальну систему військової підготовки, яка торкнеться більшості громадян.

Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова пояснила, як відбуватиметься процес рекрутингу. З її слів, люди бачитимуть вакансії у війську на спеціальних сайтах і матимуть можливість відправити свої резюме у відповідь на пропозицію підрозділів ЗСУ. Також вказала, що, на відміну від цивільної роботи, у війську не буде випробувального терміну.

Нагадуємо, 21 листопада ЗМІ розповіли про нові повноваження, які отримали працівники Львівського Терцентру комплектування. При цьому раніше у місцевому терцентрі відреагували на черговий інцидент під час мобілізації: заявили, що покарають відповідальних осіб.