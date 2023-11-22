"Сбегут с оружием": Герой Украины Верес негативно относится к насильственной мобилизации (видео)

Граждане, которые не успели сбежать от военкома, могут сбежать позже, когда окажутся на фронте, считает командир К-2 Верес. По его мнению, чтобы такого не было, нужно учить людей любить Украину.

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В ВСУ не смогут полагаться на военного, который оказался в армии после того, как его силой поймали на улице. В таком случае есть угроза, что он просто убежит, забрав с собой оружие. Свое отношение к действиям Территориальных центров комплектования, которые занимаются мобилизацией военнообязанных, рассказал Герой Украины, командир подразделения К-2 майор Кирилл Верес. Относительно насильственного призыва Верес высказался во время интервью порталу "Суспільне".

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Мобилизация в Украине: чего ждать военнообязанным в декабре 2023 года

Герой Украины отметил, что он негативно относится к ситуациям с военкоматами, которые описала ему журналистка во время интервью. В частности, речь шла о случаях во Львове, где мужчин тянут в автобусы, чтобы отправить в военкомат. По мнению Вереса, такие люди могут сбежать, оказавшись в подразделении. При этом — могут взять с собой оружие.

"Мне не нужен тот, кто здесь силой. Во-первых, он там не смог убежать, то здесь возьмет оружие и убежит через 20 минут с этим оружием или, еще хуже, оружие бросит и сам убежит. А я на него буду рассчитывать как на воина", — сказал украинский офицер.

По словам Вереса, в Украине есть проблема — в государстве не учат "с детства любить страну, любить народ, язык". Между тем он лично знает, что должен, как мужчина, "отдать долг этой стране", потому что "ты здесь родился и ты имеешь право называться украинцем".

Также Герой Украины ответил гражданам, которые предлагают, чтобы в армию сначала пошли "дети депутатов". Верес им предложил: "Начни с себя, а может потом они на тебя посмотрят и пойдут".

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в начале ноября министр обороны Рустем Умеров отреагировал на проблемы с деятельностью ТЦК, работники которых время от времени совершают насилие над военнообязанными. Согласно предложениям чиновника, людей в ряды Сил обороны будут набирать с помощью системы рекрутинга. Кроме того, введут общую систему военной подготовки, которая коснется большинства граждан.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова объяснила, как будет происходить процесс рекрутинга. По ее словам, люди будут видеть вакансии в армии на специальных сайтах и смогут отправить свои резюме в ответ на предложение подразделений ВСУ. Также указала, что, в отличие от гражданской работы, в армии не будет испытательного срока.

Напоминаем, 21 ноября СМИ рассказали о новых полномочиях, которые получили работники Львовского Терцентра комплектования. При этом ранее в местном терцентре отреагировали на очередной инцидент во время мобилизации: заявили, что накажут ответственных лиц.