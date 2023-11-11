Во Львовском ТЦК пообещали наказать военкомов, которые "паковали" в автобус гражданских (видео)

Пресс-служба Львовского территориального центра комплектации сообщила, что в отношении подозреваемых уже провели служебное расследование. Отдельно в ТЦК подчеркнули, что повестки на улицах выдают военнослужащие, которые ранее воевали на фронте.

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Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент с участием сотрудников центра и гражданскими лицами, который произошел 10 ноября. После опубликованного видео, на котором военкомы затолкали в микроавтобус гражданского в областном ТЦК, пообещали наказать виновных.

В сообщении пресс-службы фактически был подтвержден факт возникновения конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками территориального центра. Также было сказано, что по этому случаю уже провели служебную проверку.

"По данному факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности, — сообщили 11 ноября в областном учреждении.

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При этом в ТЦК обратили внимание на то, что к оповещению граждан привлекаются те военнослужащие, которых перевели из боевых подразделений, и которые по состоянию здоровья являются ограниченно пригодными.

Напомним, в информационном поле неоднократно всплывали кадры незаконного применения силы военкомами в отношение гражданских лиц. Фокус разбирался в подробностях инцидентов, и выяснял у юристов, какие последствия ожидают военнослужащих, которые превысили свои полномочия.

Об одном из последних конфликтов между представителями ТЦК и гражданским стало известно 9 ноября. Инцидент произошел в Житомире, где один из четырех военнослужащих устроил драку с мужчиной в гражданской одежде.