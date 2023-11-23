Військовий Шенген: НАТО ініціює спрощене переміщення військ Європою

На думку генерала Альянсу, Кремль не повинен бачити жодного прорахунку блоку, інакше у Москви виникне враження, що у неї є шанс на перемогу.

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НАТО попередило своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ Європою, і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з Росією. Про це в четвер, 23 листопада, заявив начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв'ю Reuters.

На його думку, в Європі можна запровадити "військовий Шенген". Це, за словами Солфранка, буде зоною вільного військового проходу на кшталт політичної Шенгенської зони, що дасть змогу вільно пересуватися військовим у межах більшої частини території ЄС.

"У розпал війни в Україні РФ випускала 50 тисяч артилерійських снарядів на день. Ці снаряди мають дійти до гаубиць. Ось і доведеться влаштовувати склади — для боєприпасів, палива, запчастин і провіанту", — підкреслив генерал-лейтенант.

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Нині силам НАТО доводиться дотримуватися безлічі національних правил, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправлення боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв і профілактикою захворювань.

"У нас надлишок правил, але єдине, чого нам не вистачає, — це часу. Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження — це битва логістики", — попередив адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО.

На думку начальника логістики НАТО, на створення "військового Шенгена" впливає і той фактор, що Альянс має швидко перекидати свої війська величезним простором Європи.

"У нас спливає час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни", — зазначив він.

Він вважає, що НАТО не повинно показувати Кремлю будь-які прорахунки, щоб у Москви не виникло враження, що у них є шанс на перемогу через неготовність альянсу, попередив Солфранк.

"Ми повинні бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосовано статтю 5 (Вашингтонський договір про колективну оборону)", — сказав він.

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Об'єднане командування підтримки та забезпечення НАТО — що відомо

Об'єднане командування підтримки та забезпечення НАТО (JSEC) у місті Ульм на півдні Німеччини почало діяти 2021 року. Його завдання полягає в координації швидкого переміщення військ і танків континентом, а також у логістичних приготуваннях, таких як зберігання боєприпасів на об'єктах альянсу.

Унаслідок вторгнення Росії в Україну 2014 року створення JSEC, на думку експертів, відобразило думку про те, що НАТО після десятиліть розрядки напруженості знову має бути готовим до війни в Європі, яка може вибухнути в будь-який момент.

Однак завдання швидкого розгортання сил, стверджують представники альянсу, розміром до дивізії чисельністю близько 20 000 осіб, а також наявності боєприпасів, пального, запасних частин і продовольства стало складнішим з часів холодної війни.

Тоді як війська НАТО і Варшавського договору в минулому протистояли одне одному в основному в Німеччині, відтоді альянс розширився приблизно на 1000 кілометрів (600 миль) на схід, збільшивши довжину східного флангу НАТО загалом приблизно до 4000 кілометрів.

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Нагадаємо, що на карті зараз десятки гарячих точок, а світ перебуває у стані глобального протистояння між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією, з одного боку, і західним світом із союзниками, — з іншого.

Крім того, колишній офіцер армії Великої Британії, військовий експерт Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що, незважаючи на бойові дії в секторі Гази, війна в Україні має куди більший вплив на долю Європи.