Потрібно сісти і заспокоїтися: Науседа звернувся до МЗС Литви через заяви про напад РФ

За словами литовського глави держави, останнім часом усі новини на тему російської агресії почали перебільшувати. Ризики залишилися на колишньому рівні і нової загрози не з'явилося.

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Президент Литви Ґітанас Науседа закликав главу Міністерства закордонних справ заспокоїтися після заяв про ймовірну атаку РФ на країну. Про це повідомляє LRT 23 листопада.

За словами глави держави, нічого не сталося за останні кілька днів або тижнів, що говорило б про нову загрозу. Усі ризики залишилися незмінними, тому глава МЗС Ґабріелюс Ландсберґіс може не переживати.

"Раптом усе стало перебільшуватися. Я б запропонував міністру закордонних справ просто сісти і заспокоїтися", — заявив Ґітанас Науседа.

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Загроза для Литви: побоювання МЗС

Напередодні Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що Росія має намір напасти на одну з країн Європи після закінчення війни в Україні. Це лише питання часу, тому, на його думку, Вільнюс може бути в небезпеці.

"Якщо Україна буде змушена вести переговори, світ, особливо ті його частини, які перебувають поруч з Україною, повинні почати готуватися до нової війни. Я не можу сказати, коли це буде. Можливо, через 10 років, можливо, через п'ять років, можливо, через кілька років. Мені дуже важко сказати", — заявили в МЗС Литви.

Водночас він додав, що у Європи може бути занадто мало часу на підготовку і Вільнюсу необхідно радикально переосмислити свою оборону, тим самим збільшити військові витрати.

"Я думаю, що Литва повинна активно думати про зміни в концепції безпеки і піраміді безпеки, побудованій 30 років тому", — підсумував Ґабріелюс Ландсберґіс.

Реакцію президента Литви він ніяк не прокоментував на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що через коливання США і Європи Володимир Путін може знову повірити у свою перемогу, про що заявив глава МЗС Литви. За словами МЗС Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, Кремль, побачивши дискусії у Вашингтоні та зростаючий тиск на українські сили на фронті, може почати планувати напад знову.