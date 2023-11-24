"Герой Росії" за розстріл у Бучі: СБУ ідентифікувала ще одного російського командира (фото)

За інформацією слідства, російські військові впродовж двох годин розстріляли на дорозі два автомобілі та одного мирного мешканця.

Related video

Українська служба безпеки викрила особу ще одного командира армії РФ, який наказав окупантам розстріляти цивільних осіб у Бучі. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Ним виявився підполковник Олександр Досягаєв. Окупант є командиром батальйону 104-го полку 76-ї ДШД повітряно-десантних військ РФ. Під його керівництвом російські військові залякували мешканців та проводили фільтраційні заходи.

Фото: СБУ

Окрім того, підлеглі командира впродовж двох годин розстріляли на дорозі чотирьох цивільних осіб, серед яких один волонтер.

За даними слідства, після втечі з Київської області окупанта нагородили "Орденом мужності" та зіркою "Героя Росії".

Як зазначено у повідомлені про підозру, Олександру Досягаєву 37 років, зареєстрований він у м. Псков у Росії. Зазначається, що він зайшов на територію України у період з 24 лютого до 4 березня 2022 року, втім точний час досудовим розслідуванням не встановлено.

Слідство встановило, що 4 березня минулого року командир зі своїми військовими рухався по вул. Києво-Мироцькій в сторону центру Бучі. Через перегороджену екскаватором дорогу окупанти були змушені зупинитися.

Військові РФ побачили проїжджаючий повз автомобіль, який вирішили розстріляти. На допомогу людям, які могли бути в автівці, вийшов чоловік, який проживав у будинку поруч, втім водія в автомобілі він не виявив. Зазначається, що окупанти вистрілили в голову місцевому мешканцю. Невдовзі за наказом командира військові обстріляли ще один проїжджаючий автомобіль, у якому загинули троє осіб.

Нагадаємо, 4 жовтня у СБУ повідомили що оголосили підозру полоненому російському військовому, який разом з іншими військовими окупував Бучу. Зокрема, він брав участь у "зачистці" міста та вбивав людей.

Також наприкінці листопада у США ввели санкції проти російських військових, які вчиняли злочини в Україні. Під обмеження потрапив російський полковник Азатбек Омурбеков, відомий як "Бучанський м'ясник".