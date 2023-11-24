Сунуть хвилями і колонами: ЗС РФ намагаються просунутись у районі Синьківки, — DeepState
Росіяни тиснуть з кількох боків, а на деяких ділянках ЗСУ мають певні успіхи. Важкі бої точаться в районі Лимана Першого.
Російські окупанти активно штурмують позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку і намагаються просунутись у район Синьківки. Про це "Еспресо" розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.
"Куп'янський напрямок залишається складним, тому що ворог продовжує концентрувати там сили. Якщо дивитися від лінії Масютівка — Ягідне, на ділянці Ягідне — Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутись у район Синьківки", — пояснив Погорілий.Важливо
Він також додав, що важкі бої точаться в районі Лимана Першого, зокрема, у місцевих лісах.
"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення нема. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", — розповів співзасновник проєкту DeepState.
Нагадаємо, що захисники Бахмута протистоять дронам окупантів за допомогою спеціальних рушниць. українські захисники зазнали ударів кількох російських дронів, причому один із таких безпілотників односторонньої дії врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що 16 українських безпілотників атакували Крим, з них 3 не вдалося збити, і вони потрапили в польовий табір ЗС РФ та установку С-300.