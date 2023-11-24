Сунут волнами и колоннами: ВС РФ пытаются продвинуться в районе Синьковки, — DeepState

Россияне давят с нескольких сторон, а на некоторых участках ВСУ имеют определенные успехи. Тяжелые бои идут в районе Лимана Первого.

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Российские оккупанты активно штурмуют позиции Сил обороны на Купянском направлении и пытаются продвинуться в район Синьковки. Об этом "Еспресо" рассказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

"Купянское направление остается сложным, потому что враг продолжает концентрировать там силы. Если смотреть от линии Масютовка — Ягодное, на участке Ягодное — Ивановское стабилизировалась ситуация. Бойцы ВСУ имели определенные успехи, видим изменения на карте. В зоне населенных пунктов Першотравневое, Масютовка, Лиман Первый враг продолжает давить и пытается продвинуться в район Синьковки", — пояснил Погорелый.

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Он также добавил, что тяжелые бои идут в районе Лимана Первого, в частности, в местных лесах.

"Враг постоянно сует волнами. Иногда штурмует колоннами, иногда штурмовыми группами, иногда техникой пытается давить. Но масштабных изменений на линии боевого соприкосновения нет. Силы обороны держат оборону, и есть успешные стабилизационные действия", — рассказал соучредитель проекта DeepState.

Бои на Купянском направлении. Карта DeepState

Напомним, что защитники Бахмута противостоят дронам оккупантов с помощью специальных ружей. украинские защитники подверглись ударам нескольких российских дронов, причем один из таких беспилотников одностороннего действия врезался в автобус неподалеку от расположения ВСУ.

Ранее сообщалось, что 16 украинских беспилотников атаковали Крым, из них 3 не удалось сбить, и они попали в полевой лагерь ВС РФ и установку С-300.