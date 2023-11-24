Сунуть хвилями та колонами: ЗС РФ намагаються просунутися в районі Синьківки, — DeepState

Росіяни тиснуть із кількох боків, а на деяких ділянках ЗСУ мають певні успіхи. Важкі бої точаться в районі Лимана Першого.

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Російські окупанти активно штурмують позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку та намагаються просунутися в район Синьківки. Про це "Еспресо" розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

"Куп'янський напрямок залишається складним, тому що ворог продовжує концентрувати там сили. Якщо дивитися від лінії Масютівка – Ягідне, на ділянці Ягідне – Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутися в район Синьківки", — пояснив Погорілий.

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Він також додав, що важкі бої точаться в районі Лимана Першого, зокрема, у місцевих лісах.

"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення немає. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", — розповів співзасновник проєкту DeepState.

Бої на Куп'янському напрямку. Карта DeepState.

Нагадаємо, що захисники Бахмута протистоять дронам окупантів за допомогою спеціальних рушниць. Українські захисники зазнали ударів кількох російських дронів, до того ж один із таких безпілотників односторонньої дії врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що 16 українських безпілотників атакували Крим, із них 3 не вдалося збити, і вони поцілили в польовий табір ЗС РФ і установку С-300.