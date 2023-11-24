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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Сунуть хвилями та колонами: ЗС РФ намагаються просунутися в районі Синьківки, — DeepState

Куп'янський напрямок, Куп'янськ, лиман, зсу, бої

Росіяни тиснуть із кількох боків, а на деяких ділянках ЗСУ мають певні успіхи. Важкі бої точаться в районі Лимана Першого.

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Російські окупанти активно штурмують позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку та намагаються просунутися в район Синьківки. Про це "Еспресо" розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

"Куп'янський напрямок залишається складним, тому що ворог продовжує концентрувати там сили. Якщо дивитися від лінії Масютівка – Ягідне, на ділянці Ягідне – Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутися в район Синьківки", — пояснив Погорілий.

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Він також додав, що важкі бої точаться в районі Лимана Першого, зокрема, у місцевих лісах.

"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення немає. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", — розповів співзасновник проєкту DeepState.

Бої на Куп'янському напрямку. Карта DeepState. Fullscreen
Бої на Куп'янському напрямку. Карта DeepState.

Нагадаємо, що захисники Бахмута протистоять дронам окупантів за допомогою спеціальних рушниць. Українські захисники зазнали ударів кількох російських дронів, до того ж один із таких безпілотників односторонньої дії врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що 16 українських безпілотників атакували Крим, із них 3 не вдалося збити, і вони поцілили в польовий табір ЗС РФ і установку С-300.