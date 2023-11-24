"Воюємо не з простим ворогом": у ЗСУ розповіли про високу активність ЗС РФ під Бахмутом

За словами підполковника Володимира Фітьо, російські окупанти швидко вчаться, тому іноді українським захисникам доводиться складно. При цьому, атаки противника, яких було за останню добу 11, успішно відбиваються.

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На Бахмутському напрямку тривають активні бої і російські окупанти перекинули колосальну кількість, щоб спробувати досягти успіхів. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 24 листопада.

За його словами, бої зараз фіксуються біля населених пунктів Кліщіївка та Андріївка. Лише за минулу добу Силам оборони вдалося відбити 11 ворожих атак.

"На Бахмутському напрямку противник посилив активні наступальні дії десь орієнтовно три тижні тому, намагається відновити попередньо втрачені позиції. Українські захисники перебували в активній обороні та за можливості покращували своє тактичне положення, переходили до атакувальних дій. Бачимо, що активність противника на даній ділянці фронту є високою", — заявив Володимир Фітьо.

Окремо було зазначено, що противник також активно використовує авіацію і дрони-камікадзе, за допомогою яких наносяться атаки по українських позиціях. Також у противника велика кількість людського ресурсу, боєприпасів і військової техніки.

Це призводить до того, що ЗСУ доводиться боротися з ворогом, якого не можна недооцінювати, продовжує представник Сухопутних військ.

"Ми маємо розуміти, що воюємо не з простим ворогом. Основна його риса — дуже швидко вчиться. І те, що вдало вдається застосувати українцям на полі бою, російські воїни тут же вчаться і використовують це проти нас", — заявив Володимир Фітьо.

Минулої доби ЗС РФ 353 рази обстріляли позиції ЗСУ, 203 окупантів вдалося знищити на даному напрямку, 48 одиниць ворожої військової техніки було знищено або пошкоджено.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що захисники Бахмута протистоять дронам окупантів за допомогою спеціальних рушниць. За словами журналістів, українські захисники на одному з напрямків Донбасу зазнали ударів кількох російських дронів, до того ж один із таких безпілотників врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.