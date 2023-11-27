Лавров відповів Остіну на слова про захоплення Балтії та Польщі після України (відео)

За словами голови МЗС РФ, жодних агресивних задумів або завойовницьких планів у Росії немає, не було і бути не може. Він також повторив відомий наратив Кремля про причини вторгнення в Україну.

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27 листопада на форумі "Примаковські читання 2023", який проходить у Москві, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував заяву голови Пентагону Ллойда Остіна про те, що в планах РФ — розширити військову експансію на Балтійські країни, Польщу та інші сусідні держави. Лавров наполягає, що у Москви все ж немає агресивних задумів щодо європейського континенту. Про це повідомляє Sky News.

За словами Лаврова, заяву про те, що без підтримки України з боку США наступними жертвами російської агресії стануть сусідні країни, зробила людина, яка обіймає відповідальну посаду, "яка не може не отримувати експертних оцінок, зокрема фахівців Пентагону, які аналізують стан справ між Москвою та Вашингтоном, і які, напевно, розуміють, що конкретно вирішується в Україні".

"Жодних агресивних задумів, якихось завойовницьких планів у Росії немає, не було і бути не може, я не буду детально зупинятися на причинах [війни в Україні]" — заявив він і також повторив відомий російський наратив щодо повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що 8 листопада Лавров звинуватив Захід у світовій енергетичній кризі. За словами голови МЗС РФ, колективний Захід нібито чинить тиск на інші країни, які економічно не готові перейти не зелену енергетику.

Також повідомлялося, що Лавров скаржився на санкції й вимагав пустити його на територію Північної Македонії.