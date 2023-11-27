Лавров ответил Остину на слова о захвате Балтии и Польши после Украины (видео)

По словам главы МИД РФ, никаких агрессивных замыслов или завоевательских планов у России нет, не было и быть не может. Он также повторил известный нарратив Кремля о причинах вторжения в Украину.

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27 ноября на форуме "Примаковские чтения 2023", который проходит в Москве, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в планах РФ — расширить военную экспансию на Балтийские страны, Польшу и другие соседние государства. Лавров настаивает, что у Москвы все же нет агрессивных замыслов относительно европейского континента. Об этом сообщает Sky News.

По словам Лаврова, заявление о том, что без поддержки Украины со стороны США следующими жертвами российской агрессии станут соседние страны, сделал человек, занимающий ответственный пост, "который не может не получать экспертные оценки, в т.ч. специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном, и которые, наверняка, понимают, что конкретно решается в Украине".

"Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может, я не буду подробно останавливаться на причинах [войны в Украине]" — заявил он и также повторил известный российский нарратив относительно полномасштабного вторжения.

Напомним, что 8 ноября Лавров обвинил Запад в мировом энергетическом кризисе. По словам главы МИД РФ, коллективный Запад якобы оказывает давление на другие страны, которые экономически не готовы перейти не зеленую энергетику.

Также сообщалось, что Лавров пожаловался на санкции и потребовал пустить его на территорию Северной Македонии.