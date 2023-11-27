Туберкульоз, гепатит С та ВІЛ: медикиня розповіла, як Україна рятує окупантам на полі бою (відео)

За словами медикині Анастасії Муцей, якщо полонений поранений росіянин у критичному стані, його спочатку відвезуть у стабілізаційний пункт і нададуть допомогу, а вже потім будуть допитувати.

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Бойова медикиня Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасія Муцей згадує, як вперше надала допомогу російському полоненому та що вони розповідають на допитах. Про це вона розповіла в інтерв’ю телеканалу tsn.ua.

Дівчина пам’ятає, що перша зустріч із російськими полоненими, яких поранила власна ж артилерія, відбулася у Луганській області.

"Це (були. — Ред.) перші росіяни, з якими я зустрілась. Тобто я до цього наживо їх ніколи не бачила. Там була така місія, вони прорвалися, наша група їх оточила, один поранений помер одразу. А поранений він був від своєї ж артилерії, яка почала дуже сильно з російської сторони гатити по наших хлопцях, щоб вони не могли дійти", — згадує Анастасія.

Вона зауважує, що їх попередили: потрібно надати першу медичну допомогу, перевірити, щоб не було масованих кровотеч, і доповісти, чи можна буде цих російських полонених допитати.

"Бо якщо б хтось був критично поранений, його б спочатку відвезли в стабілізаційний пункт і надали б там допомогу", — додала медикиня.

Анастасія розповідає, як їх бригада чекала на наших хлопців, які приїхали просто щасливі, бо винесли "нові АК-12 — ними можна стріляти як чергою по три-чотири патрони".

Із собою українські бійці привели полоненого — бійця загону "Шторм-Z", якого потрібно було рятувати. Але тоді Анастасія ще не знала про те, що потрібно остерігатися такої тюремної хвороби, як туберкульоз.

"Потім я дізналася багато історій про те, як наші військові хворіють на туберкульоз через те, що у них був контакт з росіянами, хворими на цей недуг. Я про це тоді не знала, була без маски. Але ми були в рукавичках", — зауважує вона.

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Що розповідають російські полонені на допитах

Головне, що згадують полонені РФ, — це своє бідне життя і власні злочини.

Як пам'ятає Анастасія ту ситуацію, основний допит проводив командир, а вона просто не могла стримувати гнів, аби не вдарити цього вбивцю.

"Він говорив такі нісенітниці. Це був бойовик "Шторму-Z", він сидів у в’язниці, вбив жінку, щоб вкрасти у неї гаманець. Він розповідав, що вони дуже бідно живуть. Телефонів у них не було, забрали у них і документи", — розповідає медикиня.

Анастасія не знає, чи дійсно саме такою була історія, яку розповів цей бойовик, але він запевняв, що їх привезли і сказали, що будуть щось обороняти. А потім дали команду йти і штурмувати.

"Командира вбили першого, вони не знали, що робити і просто пішли, щоб здатись у полон. Але це правда. Бо навіть один із наших хлопців, який там був, розповідав, що коли підійшов до цього полоненого, він просто викинув зброю, сам зняв плитоноску і здався", — додала бойова медикиня.

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За словами журналістів, хворі на ВІЛ або гепатит С російські окупанти носять спеціальні гумові браслети, щоб захистити інших росіян від зараження. Через це бойові медики часто остерігаються надавати їм медичну допомогу безпосередньо на полі бою.