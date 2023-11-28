"Міська божевільна": Коля Сєрга розкритикував Безуглу за її слова про Залужного (відео)

Музикант і співак Коля Сєрга заявив, що у людей публічна комунікація Мар'яни Безуглої з Валерієм Залужним викликає відчуття, нібито їх "ментально ґвалтують".

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Український музичний виконавець і чинний військовослужбовець Коля Сєрга прокоментував критику народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний пост співак опублікував на своєму акаунті в Instagram 27 листопада.

За словами Серги, головне те, що люди відчувають після комунікації. У публічний простір конфліктна інформація виноситься для того, щоб за допомогою уваги суспільства змінити діяльність людини чи організації.

Співак сказав, що у людей публічна комунікація Мар'яни Безуглої з Валерієм Залужним викликає відчуття, нібито їх "ментально ґвалтують". За його словами, у Безуглої є багато офіційних можливостей, щоб впливати на державні питання, оскільки вона народний депутат. Це ж стосується питань оборони країни, оскільки вона входить до Комісії з питань оборони. Вона може комунікувати з тими, хто ухвалює рішення не публічно. Однак Безугла вирішила винести все в публічну площину.

"Для чого? Головком має вийти із запереченням? Як ви собі уявляєте це заперечення? Вона розуміє, що він не вийде. Не буде ні заперечувати, ні реагувати. І, користуючись цим, починає накидати полотна зі звинуваченнями, знеціненнями і поругами", — сказав Сєрга.

Також виконавець заявив, що джерело забувається, а інформація залишається. За його словами, навіть після того, як Безуглу змусить замовкнути суспільство або роботодавці, осад у суспільстві все одно залишиться.

Сєрга зазначив, що інформаційний простір в Україні зараз схожий на мінне поле, оскільки в ньому багато російських агентів, до яких важко дотягнутися СБУ. Тому необхідно аналізувати кожен крок.

Коля Сєрга прокоментував заяву Мар'яни Безуглої про Залужного

Раніше повідомлялося, що стосовно Безуглої хочуть відкрити кримінальну справу. За словами думки Людмили Буймістер, вимога Мар'яни Безуглої про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного є "дурістю або ворожою ІПСО".

Крім того, 27 листопада стало відомо, що у ВР зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з комітету. Парламентарій від "Слуги народу" Кривошеєв, який зареєстрував постанову, вважає, що нардеп після звинувачень Залужного не може залишатися на посаді заступника голови оборонного комітету Ради.