Окупанти завдають ударів і утримують ініціативу, незважаючи на великі втрати, — DeepState

За словами аналітиків, під Бахмутом росіяни тиснуть на Кліщіївку та Андріївку. На Авдіївському напрямку противник продовжує активні штурмові дії.

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Російські окупанти продовжують утримувати ініціативу на фронті. Вони нарощують сили, попри великі втрати. Погодні умови на них майже не впливають. Про це повідомили аналітики групи DeepState.

У новому звіті йдеться про те, що на Сватівській ділянці фронту ЗС РФ не змогли закріпитися в Синьківці, проте їхні передові позиції прямо перед населеним пунктом.

"Через низку факторів, біля Лиману Першого триває повзучий відхід. Ворог проводить ротацію особового складу і підтягує новомобілізовані ресурси. Спроба противника відновити наступ біля Новоселівського провалилася. У Серебрянському лісництві атаки ворога були також відбиті", — сказано у звіті.

За словами аналітиків, під Бахмутом росіяни тиснуть на Кліщіївку та Андріївку. Крім того, триває тиск північніше Курдюмівки. Сили ворога активізувалися в Майорському районі.

Крім того, як зазначили в DeepState, на Авдіївському напрямку противник продовжує активні штурмові дії на південь від Новокалинового, біля Степового, біля водонасосної станції біля Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ). Також ЗС РФ наступають з Опитного та Водяного.

"Практично все вдається відбити. Окремо хочемо відзначити захисників Первомайського з 59 ОМПБр, які відбивають постійні атаки московитів із Пісків. Ворог намагався покращити тактичне становище в Мар'їнці та біля Новомихайлівки — змін не зафіксовано", — зазначили аналітики.

У звіті йдеться, що на решті відрізків майже без змін. Тривають бої.

Нагадаємо, що 27 листопада повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку. За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.