Польська армія озброїлася ще однією РСЗВ: що відомо про систему Homar-K (фото)

РСЗВ Homar-K — це фактично південнокорейська установка K239 Chunmoo на польській платформі. Вона оснащена комплектом автоматизованого управління вогнем Topaz, який дає змогу під'єднатися до СУО, що використовуються польськими артилеристами.

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Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак 27 листопада оголосив про передачу першого повністю готового ракетного комплексу K239PL або Homar-K артилеристам Війська Польського. По суті нова РСЗВ є південнокорейською установкою K239 Chunmoo, встановленою на польське шасі Jelcz 8x8. Про це повідомляє Defence 24.

Ракетний комплекс було надано артилеристам 8-го полку в Нова-Дембі. Згідно з планами, до кінця цього року польська армія має отримати загалом 18 ракетних установок Homar-K. А в кінцевому підсумку згідно з контрактом Польща має придбати 218 ракетних комплексів K239PL/Homar-K.

Оглядачі зазначають, що наразі тривають роботи з інтеграції пускових установок із шасі та польськими системами й компонентами.

Особливості Homar-K

Однією з особливостей Homar-K є комплект автоматизованого управління вогнем Topaz, який дає змогу під'єднати корейську Chunmoo до системи управління вогнем і бойовими діями, яку використовують нині польські артилеристи.

РСЗВ Homar-K несе два пускові контейнери, здатні стріляти ракетами різного калібру. Він може вести вогонь некерованими реактивними снарядами K33 калібру 130 мм (по 20 ракет у кожному контейнері), 227-мм некерованими ракетами та 239-мм керованими ракетами (у кожній капсулі по 6 ракет).

Польська вантажівка Jelcz 883.57

Реактивні снаряди калібру 130-мм мають дальність стрільби 36 км, тоді як більші 230-мм боєприпаси мають дальність близько 80 км для некерованих і 160 км для керованих варіантів. Ракета калібру 239-мм має довжину 3,96 метра і наводиться за GPS/INS з двома режимами роботи, а саме ударним розривом для боротьби з особовим складом і уповільненим розривом для знищення бункерів. При цьому два різних типи ракетних контейнерів можуть бути завантажені одночасно, а модульні капсули можна швидко перезаряджати.

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Раніше повідомлялося, що польські військові експерти критикують міністра оборони країни Маріуша Блащака за те, що він оголошує про формування нових армійських з'єднань, коли інші військові частини мають гостру нестачу особового складу. Своєю чергою очільник оборонного відомства переконаний, що Військо Польське має засвоїти уроки війни Росії проти України та бути напоготові до самооборони.