Наздогнати США та РФ: Південна Корея прагне увійти до п'ятірки лідерів з експорту зброї, — CNBC

Тільки в період з 2010 по 2017 рік Південна Корея збільшила втричі загальний обсяг експорту оборонної продукції, який сягнув 3,1 млрд доларів. Таким чином країна стала одним з найбільших гравців на ринку озброєнь.

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У період з 2018 по 2022 рік Південна Корея посідала дев'яте місце серед найбільших постачальників зброї у світі, випереджаючи Ізраїль, Нідерланди та Туреччину. Однак Сеул має амбітні плани в цьому аспекті і прагне до 2027 року стати четвертим за величиною експортером зброї після США, Росії та Франції. Про це 27 листопада повідомив телеканал CNBC.

Автори публікації пишуть, що в період з 2010 по 2017 рік Південна Корея потроїла загальний обсяг експорту оборонної продукції до 3,1 млрд доларів, ставши таким чином одним з найбільших гравців на ринку озброєнь.

Крім того, південнокорейські експортери подолали жорстку конкуренцію з боку західних оборонних виробників і дешевших китайських розробників завдяки державній підтримці, привабливим цінам і швидшим термінам постачання.

"Сеул прагне до 2027 року стати четвертим за величиною експортером зброї після США, Росії та Франції", — стверджують оглядачі CNBC.

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Журналісти у своєму матеріалі послалися на слова президент Південної Кореї Юн Сук Єля, який пообіцяв перетворити військову галузь країни на стратегічну.

"Уряд розвиватиме оборонну промисловість, перетворюючи її на сучасну стратегічну галузь, яка сприятиме економічному зростанню", — заявив політик.

Оборонний аналітик Юлгок Кім зазначив, що конкурентоспроможність Південної Кореї зумовлена кількома "важливими та відмінними факторами". Їх усього чотири:

швидкі терміни постачання;

ефективність і якість виробництва;

готовність уряду підтримувати оборонних підрядників;

високий попит на оборонну продукцію через конфронтаційну ситуацію в регіоні щодо Північної Кореї та Китаю;

Що стосується корейських лідерів виробників озброєнь, то до їх числа увійшли оборонні компанії Hanwha, Korea Aerospace Industries, LIG Nex1 і Hyundai Rotem.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея призупинила дію частини міжкорейської військової угоди від 2018 року на знак протесту проти запуску КНДР супутника-шпигуна. У Сеулі заявили, що мають намір негайно посилити спостереження на укріпленому кордоні з північним сусідом.