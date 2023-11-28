Догнать США и РФ: Южная Корея стремится войти в пятерку лидеров по экспорту оружия, — CNBC

Только в период с 2010 по 2017 год Южная Корея увеличила в три раза общий объем экспорта оборонной продукции, который достиг 3,1 млрд долларов. Таким образом страна стала одним из крупнейших игроков на рынке вооружений.

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В период с 2018 по 2022 год Южная Корея занимала девятое место среди крупнейших поставщиков оружия в мире, опережая Израиль, Нидерланды и Турцию. Однако Сеул имеет амбициозные планы в этом аспекте и стремится к 2027 году стать четвертым по величине экспортером оружия после США, России и Франции. Об этом 27 ноября сообщил телеканал CNBC.

Авторы публикации пишут, что в период с 2010 по 2017 год Южная Корея утроила общий объем экспорта оборонной продукции до 3,1 млрд долларов, став таким образом одним из крупнейших игроков на рынке вооружений.

Кроме того, южнокорейские экспортеры преодолели жесткую конкуренцию со стороны западных оборонных производителей и более дешевых китайских разработчиков благодаря государственной поддержке, привлекательным ценам и более быстрым срокам поставки.

"Сеул стремится к 2027 году стать четвертым по величине экспортером оружия после США, России и Франции", — утверждают обозреватели CNBC.

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Журналисты в своем материале сослались на слова президент Южной Кореи Юн Сук Еля, который пообещал превратить военную отрасль страны в стратегическую.

"Правительство будет развивать оборонную промышленность, превращая ее в современную стратегическую отрасль, которая будет способствовать экономическому росту", — заявил политик.

Оборонный аналитик Юлгок Ким отметил, что конкурентоспособность Южной Кореи обусловлена несколькими "важными и отличительными факторами". Их всего четыре:

быстрые сроки поставки;

эффективность и качество производства;

готовность правительства поддерживать оборонных подрядчиков;

высокий спрос на оборонную продукцию из-за конфронтационной ситуации в регионе по отношению к Северной Корее и Китаю;

Что касается корейских лидеров производителей вооружений, то их число вошли оборонные компании Hanwha, Korea Aerospace Industries, LIG Nex1 и Hyundai Rotem.

Ранее сообщалось, что Южная Корея приостановила действие части межкорейского военного соглашения от 2018 года в знак протеста против запуска КНДР спутника-шпиона. В Сеуле заявили, что намерены немедленно усилить наблюдение на укрепленной границе с севренім соседом.