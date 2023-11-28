Навмисно відступають: боєць розповів про тактику ЗС РФ на Мелітопольському напрямку

Окупанти влаштовують багато пасток для українських військових, оскільки розуміють, що раз на раз здобути успіхи не можуть, розповів військовий "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

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На Мелітопольському напрямку Збройні сили Російської Федерації можуть навмисно відходити зі своїх позицій, аби затягнути українських військових у пастки. Про це повідомив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог дуже підлий і підступний. Наші хлопці за крайній тиждень двічі потрапили у пастку й дивом вийшли з неї", — сказав Костянтин Денисов.

Він зазначив, що окупанти відходять на певних ділянках, ніби залишають позиції, після чого українські бійці туди заходять, а ворог починає прострілювали. Також ЗС РФ можуть навмисно заганяти ЗСУ на локальні ділянки доріг, аби почали розстрілювати. Зі слів Денисова, бойовики влаштували багато пасток, оскільки розуміють, що в лоб, раз на раз здобути успіху не можуть.

Також він розповів, що на Мелітопольському напрямку спостерігаються тактичні успіхи ЗСУ. Зокрема, вони пов'язані з багатьма факторами — героїзмом штурмової піхоти, роботою артилерії, західної зброї. Костянтин Денисов наголосив, що нещодавно Сили оборони зайняли вигідні позиції на цьому напрямку, проте просування дається важкою ціною, оскільки окупанти постійно атакують з артилерії та намагаються контратакувати. Крім цього, у ворога покращилася ситуація з FPV-дронами, ними він притискає українську піхоту та не дає активно відбивати атаки, також російські БПЛА полюють на військову техніку.

Нагадаємо, 19 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи. Зі слів мера міста Івана Федорова, вибухи були чути в районі Нового Мелітополя та в центральній частині населеного пункту. Зокрема, в Новому Мелітополі розташований військовий аеродром, який окупанти перетворили на військову частину.

23 листопада мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до втечі з міста. Зокрема, ворог почав вербувати агентів, аби навчити їх ставити мітки на об’єктах інфраструктури, щоб потім було легше завдавати удари по них.