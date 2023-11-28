Половина будівель на півночі сектора Гази зруйновані війною, — ЗМІ (фото)

За словами американських дослідників, вони змогли визначити кількість пошкоджених будівель, але не змогли визначити, наскільки сильно вони постраждали.

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Під час боїв у північній частині сектору Гази загалом зруйновано 46 тисяч будинків, або понад 50% усієї забудови. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані американських дослідників, які проаналізували останні супутникові знімки анклаву.

Як пише видання, у північній Газі було зруйновано від 40% до 51% будівель (18-23 тисячі будівель), у південній — від 39% до 50%, у районі міста Дейр-ель-Балах — від 8,8% до 12,6%, у районі міста Хан-Юніс — від 7,8% до 11,6%, у районі Рафаха — від 4,9% до 7,8%.

Як зазначає FT, у дослідженні Джеймона Ван Ден Хука з Університету штату Орегон і Корі Шер із Центру аспірантури CUNY у Нью-Йорку було використано радіолокаційні сигнали супутника Sentinel-1 Європейського космічного агентства.

Як проводилося дослідження

Шер розповів ABC News, що їхня команда використовує радар для визначення будь-яких змін у конструкціях будівель у секторі Гази. За його словами, оскільки жодного будівництва не велося, єдині зміни в будівлях відбулися внаслідок пошкоджень.

"Якщо ви зайдете в кімнату і заговорите, то в кімнаті немає ні меблів, ні килимів, ні чогось іще, і ви почуєте відлуння", — пояснив Шер, коли його запитали, яким чином пояснити, як проводилося їхнє дослідження з використанням радара.

Він уточнив, що людина пам'ятає це відлуння і повертається в кімнату, говорить ще раз, слухає.

"Згадавши своє старе відлуння, ви... можете виявити зміну. Ми шукаємо схожу зміну у відлуннях радіолокаційних хвиль", — зауважує дослідник.

На супутниковому знімку видно людей, що йдуть дорогою Салах-ель-Дін недалеко від міста Газа Фото: Maxar

Застосовуючи цей метод із використанням радіолокаційних сигналів супутника Sentinel-1, дослідники заявили, що змогли визначити кількість пошкоджених будівель, але не змогли визначити, наскільки сильно вони постраждали.

Шер і Ван Ден Хук кажуть, що вони багато працювали, використовуючи ці методи для визначення структурної шкоди під час громадянської війни в Сирії, війни в Україні та попередніх конфліктів у секторі Гази. При цьому дослідники змогли провести аналогію того, що сталося в Газі, тільки з українським Маріуполем і сирійським Алеппо.

"Єдині інші аналоги, які, я думаю, ми розглянули з погляду масштабів... широких масштабів збитків, — це перші два міста, які спали мені на думку", — уточнив Шер.

При цьому Ван Ден Хук підкреслив, що відрізняє Газу від будь-якої іншої точки світу.

"Це дуже компактне середовище проживання і воно ніби укладено в контейнери. Ми наносимо на карту те, що не рухається, але де перебувають люди в цьому справді складному ландшафті непередбачуваних ракетних обстрілів, непередбачуваних атак, непередбачуваної допомоги, електрики, води... це справді жахлива ситуація", — зауважив він.

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