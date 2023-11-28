Половина зданий на севере сектора Газа разрушены войной, — СМИ (фото)

По словам американских исследователей, они смогли определить количество поврежденных зданий, но не смогли определить, насколько сильно они пострадали.

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В ходе боев в северной части сектора Газа в целом разрушены 46 тысяч домов, или более 50% всей застройки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные американских исследователей, которые проанализировали последние спутниковые снимки анклава.

Как пишет издание, в северной Газе были разрушены от 40% до 51% зданий (18-23 тысячи зданий), в южной — от 39% до 50%, в районе города Дейр-эль-Балах — от 8,8% до 12,6%, в районе города Хан-Юнис — от 7,8% до 11,6%, в районе Рафаха — от 4,9% до 7,8%.

Как отмечает FT, в исследовании Джеймона Ван Ден Хука из Университета штата Орегон и Кори Шер из Центра аспирантуры CUNY в Нью-Йорке были использованы радиолокационные сигналы спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Как проводилось исследование

Шер рассказал ABC News, что их команда использует радар для определения любых изменений в конструкциях зданий в секторе Газа. По его словам, поскольку никакого строительства не велось, единственные изменения в зданиях произошли в результате повреждений.

"Если вы зайдете в комнату и заговорите, то в комнате нет ни мебели, ни ковров, ни чего-либо еще, и вы услышите эхо", — пояснил Шер, когда его спросили, как объяснить, как проводилось их исследование с использованием радара.

Он уточнил, что человек помнит это эхо и возвращается в комнату, говорит еще раз, слушает.

"Вспомнив свое старое эхо, вы… можете обнаружить изменение. Мы ищем похожее изменения в отголосках радиолокационных волн", — замечает исследователь.

На спутниковом снимке видны люди, идущие по дороге Салах-эль-Дин недалеко от города Газа Фото: Maxar

Применяя этот метод с использованием радиолокационных сигналов спутника Sentinel-1, исследователи заявили, что смогли определить количество поврежденных зданий, но не смогли определить, насколько сильно они пострадали.

Шер и Ван Ден Хук говорят, что они много работали, используя эти методы для определения структурного ущерба во время гражданской войны в Сирии, войны в Украине и предыдущих конфликтов в секторе Газа. При этом исследователи смогли провести аналогию того, что произошло в Газе, только с украинским Мариуполем и сирийским Алеппо.

"Единственные другие аналоги, которые, я думаю, мы рассмотрели с точки зрения масштабов… широких масштабов ущерба, — это первые два города, которые пришли мне на ум", — уточнил Шер.

При этом Ван Ден Хук подчеркнул, что отличает Газу от любой другой точки мира.

"Это очень компактная среда обитания и она как бы заключена в контейнеры. Мы наносим на карту то, что не движется, но где находятся люди в этом действительно сложном ландшафте непредсказуемых ракетных обстрелов, непредсказуемых атак, непредсказуемой помощи, электричества, воды… это действительно ужасная ситуация", — заметил он.

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