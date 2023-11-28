"Триває жорсткий наступ РФ": в МЗС Німеччини закликали припинити обговорювати просування ЗСУ

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок запевнила, що Німеччина збільшуватиме підтримку України – свідченням цього є останнє рішення про подвоєння військової допомоги до 8 млрд євро наступного року.

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Журналістам не слід забувати, що на європейському континеті триває запекла війна і не слід звикати до того, щоб акцентувати увагу на результаті контрнаступу ЗСУ. Про це 28 листопада заявила журналістам міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає "Укрінформ".

"Я вважаю, що, навіть якщо ЗМІ, на жаль, дещо звикли до того, що на європейському континенті відбувається жорстокий російський наступ, війна, ми завжди повинні пам'ятати, що йдеться не про теоретичні питання, не про абстрактні контрнаступи, а про те, що Україна повинна дати можливість усім людям у своїй країні, особливо на сході України, жити в мирі та свободі і, перш за все, хоче звільнити їх від цього жорстокого гноблення", — сказала Бербок, відповідаючи на питання журналістів про те, чи зможе Україна знову розпочати контрнаступ, щоб переломити ситуацію на полі бою.

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Очільниця МЗС Німеччини наголосила на численних злочинах, які на території України коять російські окупанти.

"Тому йдеться не про те, чи може Україна якось досягти прогресу у військовому плані, а про порятунок людей, які вже понад 650 днів переживають найгірші речі, які тільки можна собі уявити в цьому світі", — сказала вона.

Анналена Бербок запевнила, що Німеччина і далі підтримуватиме Україну і повідомила про збільшення Києву військової допомоги. Зокрема, йдеться про подвоєння військової допомоги до 8 млрд євро наступного року.

Нагадаємо, що 22 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що успіхів під час контрнаступу має бути більше і сподівається на продовження підтримки українців у боротьбі з російською військовою агресією з боку Вашингтона.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ розвивається не так, як очікували самі українці через недостатню західну підтримку.