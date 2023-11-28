"Продолжается жесткое наступление РФ": в МИД Германии призвали прекратить обсуждать продвижение ВСУ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что Германия будет увеличивать поддержку Украины — свидетельством этого является последнее решение об удвоении военной помощи до 8 млрд евро в следующем году.

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Журналистам не следует забывать, что на европейском континенте продолжается ожесточенная война и не следует привыкать к тому, чтобы акцентировать внимание на результате контрнаступления ВСУ. Об этом 28 ноября заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает "Укринформ".

"Я считаю, что, даже если СМИ, к сожалению, несколько привыкли к тому, что на европейском континенте происходит жестокое российское наступление, война, мы всегда должны помнить, что речь идет не о теоретических вопросах, не об абстрактных контрнаступлениях, а о том, что Украина должна дать возможность всем людям в своей стране, особенно на востоке Украины, жить в мире и свободе и, прежде всего, хочет освободить их от этого жестокого угнетения", — сказала Бербок, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли Украина снова начать контрнаступление, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

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Глава МИД Германии отметила многочисленные преступления, которые на территории Украины совершают российские оккупанты.

"Поэтому речь идет не о том, может ли Украина как-то достичь прогресса в военном плане, а о спасении людей, которые уже более 650 дней переживают худшие вещи, которые только можно себе представить в этом мире", — сказала она.

Анналена Бербок заверила, что Германия и дальше будет поддерживать Украину и сообщила об увеличении Киеву военной помощи, в частности, речь идет об удвоении военной помощи до 8 млрд евро в следующем году.

Напомним, что 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успехов во время контрнаступления должно быть больше и надеется на продолжение поддержки украинцев в борьбе с российской военной агрессией со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел отметил, что контрнаступление ВСУ развивается не так, как ожидали сами украинцы из-за недостаточной западной поддержки.