Україна повинна зберігати ініціативу на фронті, інакше може статися катастрофа, — експерт

За словами аналітика Роберта Кларка, Заходу потрібно проаналізувати контрнаступ ЗСУ і зрозуміти, що потрібно українським силам для прориву російської оборони.

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Попри те, що контрнаступ ЗСУ не приніс очікуваних результатів, прогрес України гідний захоплення. Київ повинен зберігати ініціативу на фронті, інакше це може призвести до катастрофічних наслідків. Про це написав політичний і військовий аналітик Роберт Кларк у статті для The Telegraph.

За його словами, пропозиції про мирні переговори на даному етапі ігнорують виправданий гнів українців, який спрямований проти воєнних злочинів Росії: викрадених дітей, тортур, убивств, масових зникнень і невибіркових бомбардувань.

"Фактично, відкриті дискусії про мир на даному етапі є чітким показником того, наскільки моральним банкрутом стала велика частина західної політичної еліти", — заявив Кларк.

Він зазначив, що Захід має визнати, що війна в Україні триватиме довго. Йому потрібно проаналізувати контрнаступ ЗСУ і зрозуміти, що потрібно українським силам для прориву російської оборони.

Кларк вважає, що найкраще, що зараз може запропонувати Україні Захід, — це далекобійні ракети.

"Повністю боєздатні ракети ATACMS, а не застаріла версія малої дальності, яку США готові надати, самі по собі були б дуже корисною у війні", — написав Кларк.

Він заявив, що, коли в Україну прибудуть обіцяні винищувачі F-16, вони мають бути повністю оснащені таким озброєнням, як крилата ракета JASSM. Німецький Taurus міг би стати ефективною альтернативою.

Крім того, Кларк зазначив, що Захід має продовжувати постачання 155-мм боєприпасів, артилерійських систем та інших видів озброєння.

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