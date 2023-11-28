Головнокомандувач Залужний не мав подавати жодного плану, — нардеп (відео)

Народний депутат Роман Костенко як військовий за фахом пояснив, що план країни по веденню війни — це прерогатива політичного керівництва держави.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний не повинен був представляти план дій у війні проти країни-агресора Росії на 2024 рік. Так прокоментував ситуацію із заявою народної депутатки Мар’яни Безуглої її колега по парламентському комітету, народний депутат Роман Костенко.

Як підкреслив він, завдання комітету — це ухвалення бюджету, розподіл коштів і законодавче забезпечення.

Костенко додав, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не просив Залужного про план. І взагалі, за словами нардепа, який є секретарем комітету, він не пригадує, щоб колись просили якийсь план — на 2022 рік, на 2021-й для АТО тощо.

"Загалом такі речі мають обговорюватися або всередині комітету або на Ставці тими людьми, хто до цього долучений, — це президент, міністр оборони, головнокомандувач, представники Ставки", — уточнює парламентар.

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На думку Костенка, те, що робить Безугла, — це дискредитація військового керівництва під час війни. І це неприпустимий факт, на який звичайно мають звернути увагу, зокрема, і правоохоронні органи.

Народний депутат як військовий за фахом пояснив, що план країни по веденню війни — це прерогатива політичного керівництва держави.

"Хто б не казав, що це справа військових, але війна — це справа політичного керівництва в цілому. Саме воно визначає хід війни, хто в нас союзники, хто в нас партнери, хто нам допомагає, який в нас бюджет. А от дії на полі бою безпосередньо — це вже військове керівництво, яке має отримувати мобілізаційний і військовий ресурси і вести війну в тому напрямку, в якому вкаже політичне керівництво ", — підкреслив Костенко.

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Заклики проти Залужного — що сталося

У неділю, 26 листопада, депутатка від фракції "Слуга народу", заступниця керівника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку. На її думку, Залужний та військове керівництво країни нібито не представили план війни на 2024 рік ні Ставці, ні до профільного комітету парламенту. Тому, за її словами, головком має піти у відставку.

Того самого дня спікерка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук прокоментувала журналістам, що заява Безуглої не є позицією ні фракції, ні партії. Крім того, більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої і пропонують виключити її із фракції "Слуги народу".

У вівторок, 28 листопада, депутатка Ірина Фріз заявила, що засідання підкомітету ВР з питань цивільного нагляду і контролю не відбулося, оскільки був відсутній кворум, та й заслуховування питань відбувалося у закритому форматі.

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Народна депутатка Людмила Буймістер відреагувала на висловлювання колеги. Вона звернулася до Генпрокурора України із заявою, у якій закликала порушити щодо Безуглої кримінальну справу за статтями "держзрада" і "шпигунство".

У понеділок, 27 листопада, у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.