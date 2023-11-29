Портрети Путіна та Балицького: росіяни вирили підземні бункери на Запоріжжі (фото, відео)

Приміщення бункерів обшиті деревом, а драбини всередині спрямовані вниз, що може свідчити про наявність додаткових кімнат.

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Російські окупанти змогли збудувати серйозні укріплення на Запорізькому напрямку, тому спроможності агресора в будівництві інженерних споруд не варто недооцінювати. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак прокоментував ситуацію 24 Каналу.

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На відео можна побачити бункери, які розташовані глибоко під землею. Приміщення укріпленні, а на стінах висять портрети очільника Кремля Володимира Путіна та колаборанта Євгена Балицького. Можна побачити, що все обшито деревом, а драбина спрямована вниз, що може свідчити про наявність додаткових кімнат.

Іван Ступак назвав дієві способи для знищення глибоких підземних бункерів окупантів. З його слів, робота авіації та знищенням ППО противника дозволять ліквідувати глибокі підземні бункери. Він наголосив на тому, що загарбникам вдалося вибудувати на окремих ділянках фронту надзвичайно потужні укріплення. За кумедними протитанковими "пірамідками" на так званій "лінії Суровікіна", над якими жартували у мережі, окупаційні війська зуміли вирили вкрай серйозні захисні споруди.

"Дуже нагадує часи Другої світової", – пояснив він.

Фото: 24 Канал

Колишній співробітник СБУ зазначив, що Росія дійсно працює над цим, підтягуючи вантажну техніку, до місця, де прагне збудувати нові позиції. Українські військові за відповідної можливості знищують також і бульдозери, екскаватори та вантажівки противника.

"Росія окопується в авральному режимі, але сподіваюся, що в них не вистачить на це часу", – зазначив Ступак.

Нагадаємо, наприкінці жовтня генерал-лейтенант висловився щодо загрози для ЗСУ через "лінії Суровікіна". Ігор Романенко зазначив, що противник не буде сидіти склавши руки і продовжить удосконалювати свою оборону. Потенціал військ РФ потрібно оцінювати об'єктивно.