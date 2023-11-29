"Стаємо армією НАТО": захищати Європу без України "невдячна справа", — Кулеба

За словами очільника МЗС, сьогодні перемога над Росією в інтересах не лише України, а й усього Альянсу. Українські військові щодня доводять, що вони найсильніша армія Європи.

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Українські військові продовжують щодня доводити на полі бою, що вони де-факто стають армією НАТО. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами на засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі 29 листопада.

За його словами, варто враховувати можливості Збройних сил України та принципи управління військами. Усе відповідає стандартам Альянсу, тому можна зробити висновки, що де-факто Україна вже там.

"Хотів би підкреслити те, що ви (генсек НАТО Єнс Столтенберг, — ред.) щойно сказали. Перемога України в інтересах не тільки самої України, а й усього Північноатлантичного альянсу", — заявив Дмитро Кулеба.

Ба більше, продовжує очільник МЗС, захищати Європу без України сьогодні є "невдячною справою" з огляду на той факт, що саме ЗСУ нині є найсильнішою армією в Європі. Щодня вони продовжують доводити це на полі бою.

"Ми значною мірою де-факто стаємо армією НАТО з огляду на наші здібності та принципи управління", — зазначив дипломат.

До слова, у Брюсселі 29 листопада відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Вона була створена під час саміту Альянсу в липні 2023 року.

Нагадаємо, 29 листопада американський дипломат Курт Волкер заявив, що якщо зробити Україну членом Альянсу, тоді війна Володимира Путіна стане безглуздою. За його словами, практично прийняти Україну в НАТО не так складно. Занепокоєння з приводу ескалації варто брати до уваги, але всі проблеми можна вирішити.